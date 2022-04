Flyalarmer i flere ukrainske byer

Lørdag morgen går flyalarmer i flere ukrainske byer. Dette er alt som har skjedd natt til lørdag.

Volodymyr Zelenskyj vil ha Russland på terrorliste

Lørdag morgen høres flyalarmer i en rekke byer vest i Ukraina og i hovedstaden Kyiv.

Alarmen går i Lviv i vest, Rivne og Volyn i nordvest, Ivano-Frankivsk i sørvest, og i Khmelnytskyj, Vinnytsia og Zjytomyr som ligger vest for hovedstaden, melder The Guardian.

Det har så langt ikke kommet meldinger om angrep.

Også natt til langfredag ble det meldt om flyalarmer over hele Ukraina, og senere kraftige eksplosjoner flere steder.

Russland varslet samme dag at landet ville trappe opp luftangrepene som svar på et det som angivelig var ukrainske angrep mot russiske grenselandsbyer, melder AFP.

Vil ha Russland på terrorliste

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har bedt president Joe Biden om at USA utpeker Russland som en statssponsor av terrorisme.

Det er en av de kraftigste og mest vidtrekkende sanksjonene i den amerikanske verktøykassen, skriver The Washington Post.

Oppfordringen, som ikke tidligere er omtalt, kom i en telefonsamtale mellom presidentene nylig, opplyser personer med kjennskap til saken. Spørsmålet var ikke like akutt som oppfordringen om våpenforsendelser og økonomisk hjelp, men det ble foreslått som en del av den internasjonale fordømmelsen av Russland.

Biden forpliktet seg ikke til noe i samtalen, ifølge avisens kilder, men sa at han er åpen for å vurdere en rekke forslag.

USA har tidligere ikke avvist at Russland kan bli lagt til listen over land som finansierer terror, melder CNN. På den listen står i dag Nord-Korea, Syria, Cuba og Iran.

Flere tusen ukrainske soldater er drept

Zelenskyj sier landets myndigheter tror at mellom 2.500 og 3.000 ukrainske soldater er drept så langt i krigen.

I et lengre intervju med kanalen CNN sier Zelenskyj at om lag 10.000 soldater i tillegg er såret og at det er vanskelig å vite hvor mange av dem som overlever.

– Vi vil alle kjempe, men vi må alle gjøre vårt beste for at denne krigen ikke varer evig. Dess lengre den pågår, dess mer taper vi, sier Zelenskyj.

En opptelling Russland har offentliggjort viser mellom 19.000 og 20.000 drepte soldater på ukrainsk side. Hvor mange russiske soldater som har blitt drept, er uvisst. Vestlige land anslår flere tusen, mens Moskva nylig oppga 1.350 døde soldater.

I det samme intervjuet sier han at verden må forberede seg på at Russlands Vladimir Putin kan ta i bruk kjernefysiske våpen.

Har diskutert Mariupol

Zelenskyj sier han har diskutert den beleirede havnebyen Mariupols skjebne med landets etterretning og militære ledere.

– Detaljene kan ikke offentliggjøres nå, men vi gjør alt vi kan for å redde våre folk, sa Zelenskyj i sin tale til nasjonen natt til lørdag.

Andre steder sør i Ukraina, som i okkuperte områder rundt Kherson og Zaporizjzja, terroriserer russiske soldater sivilbefolkningen og leter etter enhver som er tilknyttet hæren eller styresmaktene.

– Okkupantene tror dette vil gjøre det lettere for dem å kontrollere dette territoriet. Men de tar feil. De lurer kun seg selv, sa presidenten.

– Problemet deres er ikke at de ikke aksepteres av aktivister, veteraner og journalister. Russlands problem er at det ikke blir akseptert, og aldri vil bli, av hele det ukrainske folket. Russland har tapt Ukraina for alltid, la han til.

Zelenskyj sa i samme tale at det er vanskelig å forutsi hvor lenge krigen vil vare.

FN vil ha tilgang til sultende ukrainere

FNs matvareprogram (WFP) ber om umiddelbar tilgang til ukrainere som er innesperret på grunn av krigen. Årsaken er at folk i beleirede områder dør av sult.

Siden krigen startet har WFP levert hjelp til 1,4 millioner i Ukraina, men organisasjonen trenger trygge korridorer for å levere mat til 2,3 millioner denne måneden, melder BBC.

WFP er blitt nektet adgang til havnebyen Mariupol, der Russland anklages for å tvinge 300.000 innbyggere til å overgi seg ved å sulte dem. Heller ikke i den utbombede byen Mykolajiv, øst for Odesa, har FN sluppet inn.

Mer enn sju millioner mennesker er blitt internt fordrevet som følge av krigen, og matforsyningen har brutt sammen i mange områder, ifølge WFP.

Nærmere 1,5 millioner mennesker har ikke tilgang på rennende vann, og mer enn 4,5 millioner kan miste vannforsyningen på grunn av skader på ledningsnettet og strømnettet, opplyser Ukrainas menneskerettighetsombud Ljudmyla Denisova.

Gir milliardstøtte

Den tyske regjeringen vedtok fredag å gi mer enn 1 milliard euro, tilsvarende 9,5 milliarder kroner, i militærhjelp til Ukraina.

Totalt har Tyskland vedtatt å øke bevilgningene til internasjonal militærhjelp med 2 milliarder euro, og «den største delen planlegges som militærhjelp til Ukraina», opplyser en talsperson for regjeringen.

– Midlene vil i stor grad komme Ukraina til gode, bekrefter finansminister Christian Lindner på Twitter.

Pengene inngår i et tilleggsbudsjett for inneværende år og skal i hovedsak gjøre Ukraina i stand til å kjøpe militært utstyr.

Vedtaket kommer samtidig som Tyskland kritiseres for å ikke gjøre nok for å støtte Ukraina militært. Kritikken har blant annet kommet fra Ukraina selv og Polen og de baltiske statene.

Tysklands statsminister Olaf Scholz har også fått kritikk på hjemmebane for å være tilbakeholden i spørsmålet om å sende tyngre våpen til Ukraina. Han har også sagt at han ikke har planer om å besøke Kyiv i nærmeste fremtid.

Scholz ble invitert etter at president Frank-Walter Steinmeier ble nektet innreise. Steinmeier har innrømmet en for imøtekommende holdning til Russland i sin tid som tysk utenriksminister.