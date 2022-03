Dette skjedde i Ukraina i natt

Dette er noen av hendelsene som fant sted i Ukraina natt til torsdag 3. mars. Havnebyen Kherson har falt. Den seks mil lange russiske militærkolonnen har ikke kommet så mye nærmere Kyiv.

Mer enn én million mennesker er på flukt fra krigen i Ukraina. Bildet er tatt av Aftenpostens fotograf på onsdag. Det viser kvinner og barn på vei over grensen til Polen på grenseovergangen i Medyka utenfor Przemysl.

3. mars 2022 07:50 Sist oppdatert nå nettopp

Dette satellittbildet fra mandag viser den russiske militærkolonnen ved Ivankiv, nordvest for Kyiv.

Tror kolonnen kan stå fast

John Kirby, en talsperson for det amerikanske forsvaret, sa under en pressekonferanse i Pentagon sent onsdag (norsk tid) at den flere mil lange russiske militærkolonnen ikke har flyttet seg noe særlig i løpet av onsdagen.

– Så vidt vi kan vurdere, har de ikke gjort noen særlig fremgang de siste 24–36 timene, uttalte Kirby sent onsdag kveld.

Han uttaler at stillstanden sannsynligvis kan ha flere årsaker: At de omgrupperer, har problemer med forsyninger samt motstand fra ukrainske styrker, skriver CNN.

Skjermdump fra en video delt på sosiale medier viser en stridsvogn på gatene i Kherson tirsdag.

Kherson har falt

Havnebyen Kherson er den første større byen som Russland har tatt kontroll over. Torsdag morgen melder Reuters at russiske styrker står i sentrum av den strategisk viktige byen. Nettavisen Kyiv Independent skriver at byens ordfører har lagt ut en facebookmelding som bekrefter at byen har falt. Ukrainas president Zelenskyj har derimot uttalt at ukrainske styrker fortsatt forsvarer byen, skriver Reuters torsdag morgen. Det russiske forsvarsdepartmenter har erklært at de kontrollerer byen.

Kraftige eksplosjoner i Kyiv i natt

Det har vært flere kraftige eksplosjoner i Kyiv i løpet av natten. Kyiv Independent skriver at eksplosjonene ble hørt i 4-tiden. En reporter fra amerikanske CBS tvitrer at «to av de største eksplosjonene jeg noensinne har opplevd» fant sted i Kyiv.

Det sirkulerer også flere videoer i sosiale medier, men lite informasjon er blitt bekreftet. Skadeomfanget er også foreløpig ukjent. Flyalarmen skal også ha gått av i flere ukrainske byer.

Storbyen Kharkiv øst i landet er fortsatt utsatt for kraftig beskytning, melder Reuters.

Mer enn én million har flyktet fra Ukraina

Mer enn én million mennesker har flyktet fra Ukraina siden Russland invaderte landet, ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Disse tallene betyr at mer enn 2 prosent av Ukrainas befolkning er drevet på flukt på mindre enn en uke.

Alle prosjekter i regi av Verdensbanken i Russland og Hviterussland blir stanset, som en reaksjon på invasjonen av Ukraina.

OSSE-observatør drept onsdag

Maryna Fenina, en av Ukrainas observatører i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (Osse), ble drept i Kharkiv onsdag, opplyser organisasjonen. På Osses nettsider heter det at hun døde i et artilleriangrep tirsdag da hun var ute for å skaffe forsyninger til familien i «en by som er blitt en krigssone».

Forbrytelser mot menneskeheten etterforskes

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) bekrefter å ha iverksatt etterforskning av potensielle krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i Ukraina. De har allerede begynt å samle inn materiale.

Swift bekrefter at de sju russiske bankene på EUs sanksjonsliste vil bli helt utestengt fra det globale nettverket 12. mars, ifølge BBC.

– Vi er en nasjon som ødela fiendens plan på én uke, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i en tale til folket natt til torsdag. I videotalen, som blant annet er lastet opp på Facebook, oppfordret han ukrainere til å fortsette kampen mot de russiske soldatene, som ifølge ham sliter med å holde moralen oppe.