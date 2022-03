Dette skjedde i Ukraina i natt. Den russiske militærkolonnen står stille.

Dette er noen av hendelsene som fant sted i Ukraina natt til torsdag 3. mars. Den seks mil lange russiske militærkolonnen har knapt kommet nærmere Kyiv på tre dager.

Mer enn én million mennesker er på flukt fra krigen i Ukraina. Bildet er tatt av Aftenpostens fotograf på onsdag. Det viser kvinner og barn på vei over grensen til Polen på grenseovergangen i Medyka utenfor Przemysl.

3. mars 2022 07:50 Sist oppdatert 7 minutter siden

Dette satellittbildet fra mandag viser den russiske militærkolonnen ved Ivankiv, nordvest for Kyiv.

Tror kolonnen står fast

Det britiske forsvarsdepartementet uttaler torsdag morgen at den seks mil lange russiske militærkolonnen praktisk talt har stått stille i tre dager. De uttaler at kolonnen knapt har gjort fremskritt de siste tre dagene.

Kolonnen er fortsatt mer enn 30 kilometer unna Kyiv. Dette skyldes i følge departementet «kraftig ukrainsk motstand, teknisk svikt og opphopning av kjøretøy».

Skjermdump fra en video delt på sosiale medier viser en stridsvogn på gatene i Kherson tirsdag.

Kherson kan ha falt

Havnebyen Kherson er den første større byen som Russland kan ha tatt kontroll over. Torsdag morgen melder Reuters at russiske styrker står i sentrum av den strategisk viktige byen. Nettavisen Kyiv Independent skriver at byens ordfører har lagt ut en facebookmelding som bekrefter at byen har falt.

Ukrainas president Zelenskyj har derimot uttalt at ukrainske styrker fortsatt forsvarer byen, skriver Reuters torsdag morgen. Det russiske forsvarsdepartmenter har erklært at de kontrollerer byen. Det britiske forsvarsdepartmentet skriver torsdag morgen at situasjonen i byen er «uklar».

Kraftige eksplosjoner i Kyiv i natt

Det har vært flere kraftige eksplosjoner i Kyiv i løpet av natten. Kyiv Independent skriver at eksplosjonene ble hørt i 4-tiden. En reporter fra amerikanske CBS tvitrer at «to av de største eksplosjonene jeg noensinne har opplevd» fant sted i Kyiv.

Det sirkulerer også flere videoer i sosiale medier, men lite informasjon er blitt bekreftet. Skadeomfanget er også foreløpig ukjent. Flyalarmen skal også ha gått av i flere ukrainske byer.

Brannmenn slukker en brann i en bygning som huset den ukrainske sikkerhetstjenesten SBU på onsdag. Bygningen er en av mange som er truffet av russisk beskytning de siste dagene.

Storbyen Kharkiv øst i landet er fortsatt utsatt for kraftig beskytning, melder Reuters. I en oppdatering fra det britiske forsvarsdepartementet torsdag morgen, heter det at byene Kharkiv, Tsjernihiv og Mariupol fortsatt er kontrollert av ukrainske styrker, tross tung beskytning fra Russland.

Mer enn én million har flyktet fra Ukraina

Mer enn én million mennesker har flyktet fra Ukraina siden Russland invaderte landet, ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Disse tallene betyr at mer enn 2 prosent av Ukrainas befolkning er drevet på flukt på mindre enn en uke.

Alle prosjekter i regi av Verdensbanken i Russland og Hviterussland blir stanset, som en reaksjon på invasjonen av Ukraina.

OSSE-observatør drept onsdag

Maryna Fenina, en av Ukrainas observatører i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (Osse), ble drept i Kharkiv onsdag, opplyser organisasjonen. På Osses nettsider heter det at hun døde i et artilleriangrep tirsdag da hun var ute for å skaffe forsyninger til familien i «en by som er blitt en krigssone».

Zelenskyj: – Vi ødela fiendens planer på én uke

– Vi er en nasjon som ødela fiendens plan på én uke, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i en tale til folket natt til torsdag. I videotalen, som blant annet er lastet opp på Facebook, oppfordret han ukrainere til å fortsette kampen mot de russiske soldatene, som ifølge ham sliter med å holde moralen oppe.