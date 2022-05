Atomvåpen, flystyrker, parade og taler. I dag skal Putin skal pirre kamplysten.

9. mai markerer Russland sin seier over nazistene i 2. verdenskrig. Anledningen kan bli brukt til å vise frem våpnene de kan bruke i Ukraina.

På lørdag var det øvelser for merkedagen 9. mai.

9. mai 2022

Lørdag rullet en svær missil som kan brukes til å frakte atomvåpen gjennom Den Røde Plass i Moskva. Krigsfly og helikoptre fløy over hodene til folk, tropper marsjerte i formasjon og selvgående artillerikjøretøy buldret forbi.

Men dette var bare en øvelse på det som kommer i dag, 9. mai.

Det er tidsforskjellen mellom Moskva og vestlige land som gjør at Russland feirer frigjøringsdagen en dag etter de fleste andre. Merkedagen blir feiret med en voldsom militærparade på Den røde plass.

I år er intet unntak. Og ett av Putins ønsker for dagen har nok vært å feire en seier i Ukraina. Det ønsket ser det ikke ut til at han får oppfylt.

Paraden er gyllen mulighet for Russland til å vise sin militære styrke. Det er vanlig at det russiske militæret viser frem sine stridsvogner og missiler.

Det russiske forsvarsdepartementet har sagt at 77 fly og helikoptre kommer til å bli vist frem ved at de flyr over paraden. Antallet skal representere antall år siden slutten av andre verdenskrig.

– Dagen er en god mulighet for å drive avskrekking overfor Nato og USA, sier Tor Røseth. Han er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole.

En såkalt interkontinental ballistisk missil blir vist frem under prøvene til mandagens store parade.

Skal samle entusiasme til spesialoperasjonen

Lenge var det spekulert i om Putin ville bruke dagen til å erklære at Russland skal eskalere krigen ytterligere. Kreml har sagt at de ikke planlegger en slik intensivering.

Røseth sier at det ikke er en sikker garanti.

– Også tidligere har Putin nektet for at de skal gjøre ting, som viser seg å ikke stemme. Det er fortsatt mulig at de kommer til å mobilisere.

Likevel tror han det er mer sannsynlig at både Putin og den øvrig militære ledelsen tror de kan gjøre mer med de styrkene de allerede har i Ukraina.

Dette er en oversikt over hele militærparaden som skal foregå i Moskva 9. mai, ifølge nettavisen til det russiske militæret.

– De vil nok prøve å samle og oppmuntre nasjonen til entusiasme rundt spesialoperasjonen i Ukraina.

Putin vil også kunne lage en retorisk bro fra andre verdenskrig til spesialoperasjonen i Ukraina, sier Røseth.

– Putin har uttalt at ideologien til heltene som døde under andre verdenskrig ikke må vanæres, fascismen ble bekjempet. Han henvendte seg også til det ukrainske folk. Dette kommer han nok også til å gjenta i morgen, å oppmuntre det ukrainske folk til å ta avstand fra fascismen.