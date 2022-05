Putin til angrep på Vesten i tale: – Nato skapte en trussel ved våre grenser

Russland markerer i dag seieren over nazistene i 2. verdenskrig. Vladimir Putin gikk til angrep på vesten i sin tale.

9. mai 2022 07:30 Sist oppdatert nå nettopp

Mandag formiddag skred Putin på talerstolen i forbindelse med Russlands feiring av frigjøringsdagen. Han linket bekjempelsen av nazismen med spesialoperasjonen i Ukraina.

– I dag vil jeg tale til våre styrker i Donbas. Dere kjemper for seier for vårt land, slik at ingen glemmer lærepengene fra andre verdenskrig, sa Putin fra talerstolen.

Han forklarte at Russland måtte gå inn i Ukraina, for å forsvare seg mot en trussel i Ukraina.

– Vi så hvordan de startet å utvikle militær infrastruktur. Faren vokste hver dag. Russland måtte handle, det var den eneste riktige avgjørelsen til et uavhengig og sterkt land.

Putin gikk også til angrep på Vesten i talen.

– Nato begynte å utforske territorier nærme oss. Dette skapte en trussel ved våre grenser.

Han sa at Vesten planla å invadere Russland. Han hevded også at Russland hadde tatt initiativ til en sikkerhetsavtale med Europa, men at de ikke ønsket å lytte.

– De hadde andre planer, la han til.

fullskjerm neste Russiske soldater i mandagens parade. 1 av 4 Foto: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Viser frem de militære styrkene

Det er tidsforskjellen mellom Moskva og vestlige land som gjør at Russland feirer frigjøringsdagen en dag etter de fleste andre. Merkedagen blir feiret med en voldsom militærparade på Den røde plass.

I år er intet unntak. Og ett av Putins ønsker for dagen har nok vært å feire en seier i Ukraina. Det ønsket ser det ikke ut til at han får oppfylt.

Paraden er gyllen mulighet for Russland til å vise sin militære styrke. Det er vanlig at det russiske militæret viser frem sine stridsvogner og missiler.

Det russiske forsvarsdepartementet har sagt at 77 fly og helikoptre kommer til å bli vist frem ved at de flyr over paraden. Antallet skal representere antall år siden slutten av andre verdenskrig.

– Dagen er en god mulighet for å drive avskrekking overfor Nato og USA, sier Tor Røseth. Han er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole.

En såkalt interkontinental ballistisk missil blir vist frem under prøvene til mandagens store parade.

Skal samle entusiasme til spesialoperasjonen

Lenge var det spekulert i om Putin ville bruke dagen til å erklære at Russland skal eskalere krigen ytterligere. Kreml har sagt at de ikke planlegger en slik intensivering.

Det ble ikke kommet med en varsel om opptrapping. Talen omtalte hvorfor de gikk inn i Ukraina, motet til deres soldater og viktigheten av å forsvare seieren i andre verdenskrig nå.

Dette er en oversikt over hele militærparaden som skal foregå i Moskva 9. mai, ifølge nettavisen til det russiske militæret.

Det er blant annet planlagt at en flyformasjon hvor flyene skal forme bokstaven «Z», til støtte for spesialoperasjonen i Ukraina.

CNNs internasjonale redaktør Nic Robertson sier at talen ga lite informasjon om hva Russland planlegger fremover.

– Jeg ble overassket over måten han refererte til kampområdene som Donbas, i stedet for hele Ukraina, sier han. Han legger til at talen heller ikke signaliserte at Russland kom til å gi seg i krigen.

