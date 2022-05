Al Jazeera-journalist ble skutt og drept på Vestbredden: – Åpenbart mord, mener nyhetskanalen.

Sherine Abu Aqla var Al Jazeeras korrespondent på Vestbredden. Onsdag morgen ble hun skutt og drept da israelske soldater stormet byen Jenin.

I 20 år hadde Al Jazeeras Palestina-korrespondent Sherine Abu Aqla dekket situasjonen i Palestina. Onsdag morgen ble hun skutt i hodet og drept.

Hendelsen skjer etter flere uker med voldelige sammenstøt mellom israelske soldater og palestinske aktivister i Jenin på Vestbredden.

Sherine Abu Aqla var en erfaren journalist. Hun har dekket situasjonen i de okkuperte palestinske områdene i rundt 20 år. Hun ble skutt i hodet da israelske soldater gjennomførte et raid i et nabolag i Jenin onsdag morgen, ifølge Palestinas helsedepartement.

Al Jazeera sier korrespondenten er drept av israelske soldater.

– Sherine Abu Aqla dekket hendelser i Jenin, konkret de israelske raidene på byen nord i okkuperte Vestbredden, da hun ble skutt i hodet, sa Al Jazeera-journalist Nida Ibrahim, melder avisen.

– Som dere kan tenke dere, så er dette et sjokk for journalistene som har arbeidet med henne.

Også journalist Ali Samodi fra Jerusalem-avisen Quds ble skutt og skadet.

Sammen med pressevesten ble liket til Al Jazeera-journalist Sherine Abu Aqla båret bort onsdag morgen. Abu Aqla ble skutt og drept i forbindelse med en israelsk militæroperasjon.

Uvanlig

De israelske soldatene svarte med å åpne ild etter at de først ble skutt mot av palestinere, hevder den israelske hæren.

– Israelske styrker skjøt tilbake. Trefninger ble identifisert, sier hæren i en uttalelse, melder Times of Israel.

– Hæren undersøker om det er mulig at journalister ble skadet av palestinsk skyting, heter det videre.

Israels statsminister Naftali Bennett sier palestinere, ved å angripe israelske soldater, uansett har skylden for Abu Aqlas død.

Det er ikke vanlig at israelske soldater skyter journalister. Det forteller Abdel Karim Sadi. Han er feltarbeider ved den israelske menneskerettighetsorganisasjonen B’Tselem og jobber i området nord på Vestbredden.

– Journalister og menneskerettighetsaktivister beskyttes av loven. De israelske soldatene er godt trent og har tilgang til god informasjon, sier Sadi til Aftenposten onsdag morgen.

En skadet journalist får behandling på sykehus onsdag morgen. Han får en klem av en kollega av drepte Al Jazeera-journalist Sherine Abu Aqla.

Uker med sammenstøt

Sadi forteller at skytingen skjer etter ukevis med vold og sammenstøt mellom soldater og innbyggere i Jenin. Volden har vært særlig konsentrert rundt den permanente flyktningleiren i byen.

Han mener de israelske soldatene tyr til overdreven makt. De bruker tåregass og skyter med vanlige kuler og gummikuler. Flere palestinere er drept den siste tiden.

De israelske soldatene er blitt møtt med steinkasting, hjemmelagde eksplosiver og skyting.

– Nesten hver natt går soldatene inn i nabolag i Jenin og landsbyene rundt. Målet er å eliminere palestinske aktivister fra Jenin, sier Sadi.

Det var under et slikt raid onsdag morgen at Sherine Abu Aqla ble drept.

Nå frykter Sadi at Israel vil gjøre det de kan for å legge skylden på palestinere.

– Journalister stadig mer utsatt

Al Jazeera har ingen tvil om hvem som er den skyldige parten.

– I et åpenbart mord, som strider med internasjonal lov og normer, henrettet de israelske okkupasjonsstyrkene kaldblodig Al Jazeeras korrespondent i Palestina, Sherine Abu Aqla, skriver Al Jazeera i en uttalelse.

De sier at de fordømmer hendelsen. De mener målet er å stoppe journalister fra å gjøre jobben sin.

Det er særlig i krig og konflikter at det er viktig at journalister er til stede, mener generalsekretær Hege Newth Nouri i Norske Pen. Organisasjonen jobber for å fremme ytringsfrihet.

– Det er nettopp i slike situasjoner som krig og humanitære katastrofer, at det er viktig at journalister får gjort jobben sin. Både for å fortelle verden om hva som skjer, men også for å informere landets egen befolkning om hva som skjer, sier Nouri til Aftenposten.

Hun synes drapet på Sherine Abu Aqla er forferdelig trist.

– Men det er dessverre slik at journalister er stadig mer utsatte i konflikter og krig, sier hun.