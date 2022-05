Tankegangen bak det som trolig blir USAs nye rettspraksis for abort

I utkastet til en dom som vil utløse et voldsomt raseri, forklarer dommer Samuel Alito hva han mener om abort og USAs grunnlov.

Politifolk satte allerede mandag kveld opp gjerder foran trappen til USAs høyesterett.

3. mai 2022 18:58 Sist oppdatert nå nettopp

Mandag kveld kom en unik lekkasje: USAs høyesterett ser ut til å ville sette til side dommen som innførte rett til selvbestemt abort i USA. Nettstedet Politico har publisert et utkast til en ny dom. Det er skrevet av dommer Samuel Alito. Et 5–4-flertall er ventet for en slik beslutning. Tirsdag ettermiddag bekreftet høyesterettsjustitiarius John Roberts at lekkasjen av utkastet er ekte.

Bakgrunnen: Staten Mississippi har vedtatt et forbud mot abort etter uke 15 i svangerskapet. Dommen Roe mot Wade fra 1973 fastslår derimot at USAs grunnlov gir kvinner rett til selvbestemt abort. Etter dagens praksis går grensen ved ca. 23 uker.