200 sivile skal fortsatt befinne seg under bakken. Russland har lovet at de skal få evakuere.

Nå anklages de for å bryte løftet.

En ny operasjon pågår for å evakuere sivile fra stålverket Azovstal. Til nå er 500 sivile evakuert.

6. mai 2022 09:39 Sist oppdatert nå nettopp

Forestill deg 70 dager uten dagslys. Under bakken, med kun en hodelykt til å navigere deg rundt med. Den må du også være forsiktig med. Droner og jagerfly kan oppdage deg når som helst.

Du er sulten og redd. Luften er støvete. Over deg regner bombene.

Dette har vært realiteten til flere hundre sivile som har søkt tilflukt i stålverket Azovstal. Stålverket er siste skanse i den beleirede byen i Mariupol.

Nå kommer historiene fra dem som har evakuert. Russland har lovet våpenhvile så resten kan komme seg ut.

Fredag morgen pågår et nytt forsøk på evakuering. Men fortsatt raser kampene. Russerne anklages nå for å bryte våpenhvilen.

500 sivile i sikkerhet

Mesteparten av den ukrainske havnebyen Mariupol er beleiret av russiske styrker. Stålverket Azovstal er byens siste holdepunkt. Her har hundrevis av sivile og opp til 2000 soldater forskanset seg.

De har manglet mat og rent vann. Stålverket har vært under konstant beskytning. Situasjonen er beskrevet som en «humanitær katastrofe».

Soldatene har fortsatt å kjempe. Men nå tyder mye på at slaget kan være tapt. For soldatene finnes det neppe noen enkel utvei, mener eksperter. Det er lite sannsynlig at Russland vil la ukrainske soldater forlate stålverket med våpnene sine, påpeker de.

Foreløpig er det også lite som tyder på at soldatene vil overgi seg.

Russiske styrker har imidlertid lovet at sivile skal få evakuere. De skal legge ned våpnene og opprette en daglig humanitær korridor. Våpenhvilen skal skje på dagtid og vare frem til lørdag.

Den siste uken har FN og Røde Kors bistått i to evakueringsrunder. Til sammen er 500 sivile fraktet i sikkerhet, ifølge FNs generalsekretær António Guterres.

Pro-russiske styrker skyter fra en stridsvogn i nærheten av Azovstal. Russland anklages nå for å bryte våpenhvilen som skal tillate sivile å evakuere.

Anklages for å bryte våpenhvile

Minst 200 sivile skal fortsatt oppholde seg under bakken i Azovstal. Fredag morgen begynte et nytt forsøk på å evakuere dem, ifølge Ukrainas presidentkontor. Det er foreløpig uklart hva som er status på arbeidet.

Samtidig kommer meldinger om at angrepene mot stålverket fortsetter. Azov-regimentet har publisert dronefoto som viser eksplosjoner ved stålverket, skriver nyhetsbyrået Reuters. Regimentet har i ukevis kjempet fra de underjordiske tunnelene.

Sviatoslav Palamar er en av kommandørene. Han sier til Reuters at russiske styrker har brutt løftet om våpenhvile som skulle tillate sivile å evakuere.

– For tredje dag på rad har fienden angrepet Azovstal. Tunge, blodige kamper pågår, sier han.

Reuters har verifisert lokasjonen til videoen fra Azov-regimentet. De kan imidlertid ikke fastslå når den ble filmet. De kan heller ikke verifisere hvor Palamar oppholder seg.

Men også Ukrainas president sier at angrepene mot Azovstal fortsetter.

– Sivile må fortsatt ut. Mange barn er igjen. Bare forestill deg hva slags helvete dette er, sa han i sin daglige videotale torsdag kveld.

Russland har foreløpig ikke kommentert anklagene.