Taliban sa at jentene skal få gå på skole og studere. Men det gjelder bare for dem som er under 12 år.

KABUL/OSLO (Aftenposten): – Islam må komme først, sier en av Talibans nye skoleledere. Han nekter kvinner adgang til studier.

15. september var klasserommene for 1–6. trinn fulle ved Zarghona jenteskole i Kabul. Jentene fra 7. til 12. trinn må inntil videre bli hjemme.

1. okt. 2021 09:07 Sist oppdatert nå nettopp

Ivrige hender rekkes i været. Ved Zarghona jenteskole er undervisningen i full gang. Men bare de aller yngste elevene opp til 6. klasse er på plass. Da skolen åpnet igjen i høst, måtte 6000 av skolens 8000 jenter være hjemme.

Taliban ville nemlig bare ha guttene tilbake på skolebenken. Hva som skjer med jentene på 13–18 år, er uvisst.

– Vi er veldig bekymret for jentene som går i 7.-12. klasse, sier viserektor Rabia Rashid til Aftenposten.

En av lærerne på skolen, Mila Amini (45), sier dagens jenter har mer selvtillit enn da hun studerte på universitetet.

– Dagens jenter drømmer om mer enn det vi gjorde. De vil være med og bidra til samfunnet, sier hun.

Bare de yngste elevene har fått begynne på skolen etter at Taliban tok makten i Afghanistan.

Kvinner frykter for fremtiden

Sist gang Taliban styrte Afghanistan, fra 1996 til 2001, ble jenter og kvinner nektet all form for utdanning. Kvinner hadde svært begrensede muligheter til å jobbe. De fikk kun lov til å gå ut av huset dersom de hadde med seg en mannlig verge.

Siden 2001 har afghanske kvinner, særlig i byene, blitt vant til en helt annen form for frihet. Millioner av jenter har fått gå på skole, mange har fått høyere utdanning og fremtredende jobber.

Med et Taliban-styre står alt dette i fare, frykter kvinner Aftenposten har snakket med i Afghanistan.

– Jeg er redd jeg skal miste sjansen til å fortsette utdannelsen min, sier 16 år gamle Mariam.

De afghanske skolene må klare seg med enkle pedagogiske virkemidler.

Taliban: Jenter må ha spesialtransport

Taliban hevder jenter og kvinner skal få begynne på skolen igjen, men sier det tar litt tid.

– Vi må sørge for jentenes sikkerhet, sier direktør Mohammed Ehsaq, som er ansvarlig for utdanning av elever ved 7.–12. trinn ved Utdanningsdepartementet.

– Jentene kan ikke gå alene til skolen. De må ha en spesialtransport som er tilpasset for jenter.

Fakta Slik får gutter og jenter gå på skole Jentene og guttene får gå sammen fra 1. til 3. klasse Jenter og gutter må være hver for seg fra 4. til 6. klasse. Fra 7.-12. klasse får bare gutter gå på skolen inntil videre. Vis mer

Kvinner nektes studier

Da Taliban i midten av august overtok makten i Afghanistan, lovet de å respektere kvinners rettigheter. Kvinner skulle få studere, jobbe og delta i samfunnet. I praksis ser man flere og flere eksempler på at jenter og kvinner stenges ute fra både arbeid og utdanning.

Det siste eksempelet er mandagens beslutning fra Talibans nye rektor ved Kabul-universitetet: Kvinner vil på ubestemt tid bli nektet både å undervise og studere ved Afghanistans mest tradisjonsrike universitet, melder The New York Times.

Universitetet med en 90 år lang historie har over 20.000 studenter. Nesten halvparten av dem har vært kvinner.

– Jeg lover, som rektor ved Kabul-universitetet, at så lenge ikke alle er blitt sikret et virkelig islamsk miljø, så vil ikke kvinner få lov til å komme til universitetet eller arbeide. Islam må komme først, skriver den Taliban-utnevnte rektoren Mohammad Ashraf Ghairat i en Twitter-melding.

Sentre for prostitusjon

Det er ikke umiddelbart klart hva Ghairat mener med et «virkelig islamsk miljø». Det vakte harme da 34-åringen for to uker siden ble utnevnt til rektor ved Afghanistans kanskje viktigste universitet. Minst 70 professorer og andre lærere har sagt opp i protest, ifølge Science.

Ghairat har tidligere ment at landets skoler fungerer som sentre for prostitusjon. I en nå slettet Twitter-melding tok han i fjor til orde for å drepe journalister som han anklaget for å være spioner.

Ved Kabuls private universiteter har kvinner fått lov til å møte opp. Men de må studere adskilt fra mennene, enten i separate klasserom eller skilt av et forheng som går tvers gjennom klasserommet.

Private universiteter har fått beskjed fra Taliban om at kvinnelige og mannlige studenter skal skilles fra hverandre. Helst i separate klasserom og til nød i klasserom delt med et forheng, slik de gjorde på Avicenna-universitetet i Kabul da Aftenposten var på besøk 8. september.

Kvinner må holde seg hjemme

Taliban har kommet med lignende bestemmelser for kvinners mulighet til å jobbe. I hovedstaden Kabul har offentlig ansatte kvinner fått ordre om å holde seg hjemme. Kun dersom en mann ikke kan overta jobben, får kvinner lov til å møte på jobb.

Det tidligere regimets Kvinnedepartement er blitt nedlagt. Lokalene er blitt overtatt av et nytt departement opprettet av Taliban, «departementet for fremme av dydighet og bekjempelse av synder».

Dette er et departement som under det første Taliban-regimet styrte et beryktet moralpoliti. Deres «konstabler» gikk rundt i gatene og trakasserte alle som ikke fulgte Talibans regler for kleskoder og oppførsel. Blant annet risikerte kvinner som gikk alene på gaten, å bli slått.