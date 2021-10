Taiwans president slår tilbake mot Kinas krigsfly og taler. Nå stiger spenningen mellom Kina og Taiwan.

– Kina og Taiwan skal bli gjenforent, insisterer Kinas president. Det blir ikke godt mottatt av hans kollega i Taiwan.

Taiwans president Tsai Ing-wen taler foran presidentbygningen i Taipei søndag.

9. okt. 2021 14:26 Sist oppdatert nå nettopp

Han kom til sine egne, Kinas president Xi Jinping, da han entret Folkets store hall i Beijing lørdag. De siste ukene har han vist militære muskler og sendt 150 krigsfly i retning Taiwan.

Taiwan mener de er et selvstendig land. Kina mener derimot at Taiwan er en kinesisk provins, og president Xi vil ha full gjenforening.

Vertinnene serverer te til Kinas president Xi Jinping i Folkets store hall i Beijing på lørdag.

Det kom tydelig frem i talen som Xi holdt i den enorme salen lørdag.

– Vårt historiske mål om å gjennomføre gjenforeningen av moderlandet må og vil bli gjennomført, insisterte Xi Jinping. Han har ikke lenger tenkt å godta det han kaller «separatisme» fra Taiwan.

Spenningen stiger

Der blir budskapet fra det røde forsamlingslokalet i Beijing ikke godt mottatt. Søndag reagerte president Tsain Ing-wen på budskapet fra hennes kinesiske kollega:

Vi vil ikke bøye av for press fra Kina, sa Taiwans kvinnelige president, i en tale foran presidentpalasset.

– Jo mer vi oppnår, jo sterkere blir presset fra Kina, sa Tsai. Også Taiwans «Kontoret for kinapolitikk» reagerte:

– Landets fremtid er det bare Taiwans befolkning som kan bestemme, kommenterte kontoret, som ba Beijing om å slutte med trusler og «provoserende forstyrrelser, plaging og ødeleggelser».

Kinas president Xi Jinping midt på scenen i Folkets store hall i Beijing lørdag.

Krigsfly og dårlig stemning

De siste ukene har stemningen vært mildt sagt dårlig mellom Kina og Taiwan. Presset fra Kina har kulminert i at rekordmange krigsfly, noen hevder så mange som 150, er blitt sendt inn i Taiwans luftforsvarssone. Flere av flyene skal være bombefly med atomvåpen. Dette har provosert Taiwans forsvarsminister. Han kaller stemningen den «dårligste på 40 år». Taiwans president, Tsai Ing-wen, har fastholdt at Taiwan er et suverent land.

Taiwan har fullt selvstyre, demokratiske valg, fri presse, egen valuta og militærvesen.

Xi Jinping har til nå ikke utelukket å ta Taiwan med makt. Han ser på Taiwans demokratisk valgte president som en separatist.

– Taiwans uavhengighetsseparatisme er det største hinderet for å få til gjenforeningen med moderlandet, sa Xi i talen lørdag.

Fakta Kina og Taiwan Folkerepublikken Kina og Republikken Kina er ikke det samme. Den siste er mer kjent som Taiwan – noen ganger Taipei-Kina – og består av noen øyer sørøst for Kinas fastland. Da Chiang Kai-sheks nasjonalister tapte borgerkrigen mot kommunistene i 1949, flyttet de sin regjering hit. Inntil 1971 var det denne regjeringen som representerte Kina i FN og var anerkjent av et flertall land i verden. Siden 1971 har Beijing-regjeringen møtt i FN. De fleste av verdens land anerkjenner ikke Taiwan som selvstendig nasjon og har en vag holdning om sitt forhold til myndighetene der. Regjeringen i Beijing mener Taiwan er en del av Kina akkurat som andre provinser. Vis mer

Fredelig maktdemonstrasjon?

Til tross for kinesiske krigsfly ble det lagt merke til at Kinas president i lørdagens tale ikke truet med militære maktmidler. Tvert imot understreket han verdien av «nasjonal gjenforening med fredelige midler».

– Det er det beste for den kinesiske nasjonen som helhet, inkludert våre medborgere på Taiwan, sa presidenten, før han la til at Kina vil beskytte sin suverenitet og enhet.

Xis tale vurderes som noe mer fredelig enn talen han holdt om Taiwan. Da lovet han å knuse alle forsøk på formell uavhengighet. I 2019 truet han med å bruke makt for å få Taiwan tilbake under Beijings kontroll.

At Kina sender rekordmange krigsfly inn i området, ses likevel som en maktdemonstrasjon og advarsel til Taiwan.

Adam Ni, en Kina-ekspert bosatt i Tyskland, mener det neppe er tilfeldig at dette skjedde rundt Kinas nasjonaldag 1. oktober.

– Målet er å vise Beijings makt og å vise militære muskler, sier han.

Flere land har vist bekymring over Kinas militære fremstøt.

Kina og Taiwan ble delt etter borgerkrig i 1940-årene. Beijing har hele tiden insistert på at øya igjen vil bli innlemmet i Kina, om nødvendig med makt. Kun noen få land anerkjenner Taiwan.

Kilder: BBC, AP, NTB