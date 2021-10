Tsjekkias omstridte statsminister tapte på målstreken. Han kan likevel bli reddet av en mektig venn.

PRAHA (Aftenposten): I Prahas gater ble Andrej Babis sjokknederlag feiret lørdag kveld. Her har han ikke mange tilhengere.

Andrej Babis på vei til stemmelokalene sammen med sin kone i Praha lørdag.

9. okt. 2021 22:16 Sist oppdatert nå nettopp

Tsjekkias omstridte statsminister Andrej Babis så ut til å gjøre et langt bedre valg enn fryktet. Men så snudde det brått.

Andrej Babis står sterkt på landsbygda og svakt i storbyene. Så da de siste by-stemmene ble talt opp lørdag kveld, skrumpet ledelsen. Og rundt klokken 21.00 var nederlaget et faktum.

Dermed kan mannen som er blitt kalt «Europas Trump» være ute av politikken for godt. Men helt sikkert er det ikke.

Dette er vinnerne

Babis parti ANO fikk 27.13 prosent av stemmene. Den største opposisjonsalliansen SPOLU fikk 27,79. Ergo ble heller ikke Babis parti størst.

Men opposisjonen består av to politiske allianser av sentrum-høyrepartier som sagt at de vil samarbeide og regjere sammen. De fikk tilsammen 42,49 prosent av stemmene.

Tilsammen har de flertall i nasjonalforsamlingen, med 108 av totalt 200 representanter. Se faktaramme om vinnerne under:

Fakta Dette er vinnerne: Sentrum-høyre alliansen SPOLU fikk 27,49 prosent av stemmene

Den liberal-progressive allianse bestående av Piratpartiet og Ordførerpartiet (Piratene/STAN.) fikk 15 prosent av stemmene.

Tilsammen 42,49 prosent.

Alliansen har også flertall i nasjonalforsamlingen med 108 representanter av totalt 200. Kilde: Reuters Vis mer

Kan bli ekstrarunder

Til tross for nederlaget: Det kan bli ekstrarunder og strid om regjeringsalternativene.

Statsminister Andrej Babas har i inneværende periode ledet en mindretallsregjering. Men de to partiene som støttet ham, kommunistene og sosialdemokratene, havnet begge under sperregrensen. Så de kan ikke lenger redde ham.

Men det finnes ett parti som kan være villig:

Kan be om hjelp fra høyreradikale

Babis kan forsøke å danne en ny mindretallsregjering, men da må han søke støtte hos anti-immigrasjonspartiet, SPD, The Freedom and Democracy Party. Japanskfødte Tomio Okamura, som leder partiet, er en sterk beundrer av blant andre Marine Le Pen, Geert Wilders og Matteo Salvini.

forrige





Marine Le Pen, Geert Wilders og Tomio Okamura under en samling med europeiske populistpartiet i Italia. 1 av 2 Foto: DAVID W CERNY, Reuter/ NTB

Han stiller tøffe krav for å støtte Andrej Babis: Partiet krever folkeavstemning om fortsatt tsjekkisk medlemskap i EU, Czexit -og han vil fremme et forslag om at ulike saker skal avgjøres gjennom folkeavstemninger. Etter modell fra Sveits.

Det er lite trolig at Babis vil forsøke dette. Da gjenstår en siste redning.

Denne mannen avgjør

For Andrej Babis har en mektig alliert på sin side: Tsjekkias president, Milos Zeman (77). En mann som overgår Babis i fremmedfiendtlig og rasistisk retorikk. Han er i tillegg sterkt prorussisk og Putins mann i Praha.

Tsjekkias president, Milos Zeman er svekket, både politisk og helsemessig.

Til tross for at han er sterkt svekket, både politisk og helsemessig, er det han som formelt skal peke hvem som skal få regjeringsoppdraget.

Han har tidligere erklært at han ikke kommer til å anerkjenne noen av opposisjonsalliansene. De er ikke politiske partier i konstitusjonell forstand, mener han. Derfor vil han peke på Andrej Babis som landets nye statsminister, uansett. Det gjenstår å se.

– Han vil gjøre sitt beste for at ANO skal få beholde makten, sier Josef Mlejnek, analytiker ved Karlsuniversitetet i Praha til Reuters.

Dette er opposisjonen

Dersom regjeringsoppdraget går til opposisjonen, vil den sterkeste kandidaten og mulig ny statsminister være Ivan Bartos.

Han er Andrej Babis rake motsetning.

forrige





Ivan Bartos hadde med sønnen til valglokalet lørdag. 1 av 2 Foto: Darko Bandic / AP

Han er en ung datanerd og ungdommens favoritt. Han leder Piratpartiet, som sammen med en allianse av ordførere og uavhengige, har sterk støtte i byene og blant unge.

Partiet er sterkt pro-EU, de støtter en liberal migrasjonspolitikk og stiller seg 100 prosent av EUs grønne skifte.

Falt for eget grep

For Andrej Babis kan dette valget være slutten på hans politiske karriere.

67 år gamle Babis har vært gjennom en turbulent periode. For få dager siden ble det via den massive lekkasjen «Pandora papers» kjent at Babis skal ha unnlatt å opplyse om et utenlandsk investeringsselskap som ble brukt til å kjøpe 16 eiendommer i Sør-Frankrike verdt nær 200 millioner kroner.

Han har også måtte se sin egen sønn stille opp på valgkamparrangementer og skjelle ut faren.

Da han ble valgt i 2017 trodde mange i Tsjekkia at de hadde valgt en fornyer. Den søkkrike forretningsmannen, derav Trump-sammenligningen, ville styre Tsjekkia som sitt «suksessrike» forretningsimperium. Vekk med byråkrati, korrupsjon og samrøre mellom politikere og næringsliv. Folk trodde på ham.

Nå er han i ferd med å falle for eget grep.

Fakta Andrej Babis Andrej Babiš er født 2. september 1954 i Bratislava, Slovakia. Babiš er en tsjekkisk forretningsmann og har vært statsminister i Tsjekkia siden 2017. Fra 2014 til 2017 var han landets finansminister. Han er en av Tsjekkias rikeste menn. Gjennom Agrofert-konsernet har han eierinteresser i alt fra medier og teknologi til energi og jordbruk. Omtales som Tsjekkias Trump og sammenlignes også med italienske Silvio Berlusconi. Han er gift med Monika Babišová og har fire barn. Grunnla partiet ANO 2011 i 2012. Kilde: SNL og Agroferts hjemmesider Vis mer