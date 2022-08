Hvem bygger den første bensinstasjonen på Månen? Slik inngår romraketten i et nytt romkappløp.

Med en dukke i førersetet tar Nasa det neste steget i et nytt romkappløp. Nasa-sjefen er redd Kina skal holde andre borte fra deler av Månen.

Utstillingsdukken Moonikin Campos er «kaptein» om bord på Artemis. Den har en rekke sensorer festet til kroppen. Blant annet måles stråling. Drakten hans er ny og skal i seg selv kunne holde en person i live i opptil seks dager.

Moonikin Campos er sjef om bord på måneraketten Artemis. Men det er neppe særlig grunn til å tro at han vil ta noen omstridte beslutninger som endrer historien under ferden de neste seks ukene. Campos er nemlig en dukke.

Likevel håper USA og Nasa at ferden i seg selv skal bidra til å forandre historien. Landet er nemlig involvert i det som betegnes som et nytt romkappløp. Artemis er ment å gi USA et forsprang.