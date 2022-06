Hvem har skylden for blodbadet ved fronten? Sårede soldater gir overraskende svar.

KRAMATORSK, UKRAINA (Aftenposten): Slaget om Donbas koster Ukraina dyrt. Kan de betale prisen?

Den sårede soldaten kommer rett fra fronten. Han er såret i halsen. En turniké holder blødningen under bandasjene på plass. På det meste har 68 mennesker blitt sendt fra slagmarken til sykehuset på én dag. Verre kan det bli.

45 minutter siden

Med et flerr av blålys og lyden av skrensende hjul er ventetiden over. En grønn militærbil bråstopper foran inngangen til militærsykehuset i Kramatorsk, øst i Ukraina. En soldat hopper ut av passasjersetet og river opp bakdøren. Fire mann løper til for å løfte ut båren. Soldaten som ligger der, roper ut i smerte. Halsen hans er dekket av bandasjer. Holdt på plass av en turniké for å stanse blødningen under.

På innsiden av sykehuset venter militærlegen Vitalij Malentsjuk (43) på å ta ham imot. Blod og roping til tross, dette er langt fra det verste han har sett de siste fire månedene.