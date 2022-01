Nær en kvart million smittede i India på én dag – frykter superspredere i religiøs høytid

Hundretusener av indiske pilegrimer begynte torsdag å samle seg på en hellig øy i Ganges-elven, samme dag som landet registrerte 247.000 nye koronatilfeller.

Mange pilegrimer kom allerede torsdag for å feire en hellig høytid fredag der Ganges rennes ut i Bengalbukta.

NTB-AFP-DPA

13. jan. 2022 16:01 Sist oppdatert nå nettopp

Totalt ble det registrert 247.417 nye smittetilfeller i landet det siste døgnet. Det er en økning på 52.000 fra dagen før, ifølge landets helsedepartement. Omikronvarianten av koronaviruset sprer seg særlig raskt i større byer.

For første gang siden mai 2020 var det mer enn 200.000 nye smittede i landet. I tillegg er over 13 prosent av koronatestene positive.

Pilegrimer tar et religiøst bad i Ganges-elven.

Frykter superspredere

Det ventes at opptil tre millioner mennesker skal ta et rituelt bad i den hellige Ganges-elven fredag. Det er den sentrale begivenheten i den årlige hindufeiringen Gangasagar Mela.

I april 2021 fikk den enorme festivalen Kumbh Mela deler av skylda for en enorm pandemibølge som skyllet over India og førte til minst 200.000 dødsfall. Narendra Modis hindunasjonalistiske regjering nektet å stanse feiringen. Trolig døde langt flere enn det som ble offisielt registrert.

Nå øker smittetallene i India på nytt, men en domstol i Kolkata avgjrde at Gangasagar Mela-festivalen likevel kan finne sted. Delstatsregjeringen har innstendig bedt folk om å teste seg for koronavirus, bruke to munnbind, og ikke spytte på øya.

En mann utkledd som Lord Shiva ber om almisser.

Pilegrimer blir desinfisert.

Hele Nord-India

Feiringen tiltrekker seg folk fra hele det nordlige India. De reiser med fullpakkede tog, buser og båter for å komme til øya, og når de reiser hjem risikerer de å ta med seg den svært smittsomme omikronvarianten. Myndighetene har hverken utstyret eller mannskapet til å teste alle deltagere eller pålegge sosiale avstandskrav.

– Om politiet forsøker å opprettholde en meters avstand ved elvebredden, risikerer vi et stormløp, sier virologen Amitava Nandy.