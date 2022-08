Drapet på Al-Qaida-lederen er en stor seier for USA. At han befant seg i Kabul, er en stor bekymring.

Al-Qaida-lederen Ayman al-Zawahiri ble drept på balkongen i et hus i sentrum av Kabul. Det fører til bekymring for at Al-Qaida på nytt har fått et fristed i Afghanistan.

Amerikanske myndigheter planla droneangrepet på Al-Qaida-leder Ayman al-Zawahiri i månedsvis.

21 minutter siden

Droneangrepet som drepte Zawahiri på en balkong i sentrum av Kabul tidlig søndag morgen, var et resultat av måneder med planlegging, skriver CNN.

Ifølge TV-kanalen ønsket USAs president Joe Biden å ha en dyp forståelse av hvor Al-Qaida-lederen gjemte seg før han ga drapsordren.

I forberedelsene ble det blant annet bygget en modell i liten skala av Zawahiris hjem. Modellen ble vist frem for Biden i situasjonsrommet i Det hvite hus. Biden skal ha gått aktivt inn i diskusjoner om operasjonen. Det får CNN opplyst fra det de omtaler som en høytstående kilde i Bidens administrasjon.

Biden ble først briefet om Zawahiris gjemmested i april. Da hadde amerikanske myndigheter vært klar over at et nettverk som støttet terroristlederen, i flere måneder hadde befunnet seg i Kabul. De hadde også identifisert at hans kone, datter og hennes barn befant seg i den afghanske hovedstaden.

Merket seg balkong-besøk

Zawahiri selv skal ikke ha forlatt huset etter at han ankom Kabul tidligere i år. Men etter som månedene gikk, kunne amerikansk etterretning begynne å se et mønster i huset. Blant annet at Zawahiri nå og da gikk ut på balkongen for lengre perioder av gangen.

Drapsordenen fra Biden ble gitt 25. juli. Biden skal ha vært svært opptatt av at ingen sivile eller medlemmer av Zawahiris familie ble drept og beordret et «presist, skreddersydd luftangrep». Fem dager senere ble to Hellfire-raketter skutt inn på balkongen fra en drone kl. 06.18 om morgen lokal tid. Ifølge Det hvite hus ble ingen andre familiemedlemmer, som befant seg andre steder i bygningen, skadet.

Drapet blir ansett som en betydelig politisk seier for Biden. Det er også symbolsk viktig som hevn etter terrorangrepet mot USA 11. september 2001.

– Zawahiri var den siste aktøren av stor betydning etter 2011-angrepene, sier professor i statsvitenskap Jo Jakobsen ved NTNU.

USAs president Joe Biden var tett involvert i planleggingen av likvideringen av Zawahiri, ifølge CNN. Han fikk blant annet bygget en modell i liten skala av huset til Al-Qaida-lederen og var opptatt av bygningens materialer og hvordan sollys og ulike værtyper kunne påvirke operasjonen.

Frykter at historien vil gjenta seg

Men selv om USA nå kan feire angrepet, er det en stor bekymring at Al-Qaida-toppen befant seg midt i Kabul.

USA mener al-Zawahiri tilstedeværelse var en klar krenkelse av avtalen de inngikk med Taliban før de trakk sine styrker ut av Afghanistan i fjor høst. Taliban har på sin side fordømt angrepet og kalte det et brudd på internasjonale forpliktelser.

– At han befant seg i Kabul, indikere at Taliban ikke har noen hensikt å kutte båndene til Al-Qaida. Det kan bli et nytt problem på lang sikt, sier Jakobsen.

For det var nettopp «gjestfriheten» fra Taliban som gjorde det mulig for Al-Qaida å i ro og fred kunne forberede terrorangrepet mot USA i 2001. I Afghanistan hadde organisasjonen en frisone hvor de kunne trene, bygge kapasitet og planlegge. Det var også hovedgrunnen til at USA gikk inn og fjernet Taliban etter angrepet.

Jakobsen sier den største frykten nå, er at historien skal gjenta seg. At Al-Qaida igjen skal få bruke Afghanistan til å bygge seg opp. Amerikansk etterretning er blant dem som har advart i sterke ordelag om at dette kunne skje da USAs styrker ble trukket ut.

Jakobsen sier USAs problem nå er at de i stor grad opererer i blinde. Etter at de amerikanske styrkene ble trukket ut, har de ikke lenger folk på bakken, og de vet ikke helt hva som foregår i Afghanistan.

– De anser angrepet på Zawahiri som en suksess, men det større problemet er å vite hva som foregår, og å vite i hvor stor grad Al-Qaida er en del av maktapparatet i landet, sier han.

Det er lenge siden Al-Qaida har stått bak større terrorangrep i Vesten. Men dersom Afghanistan igjen blir en frisone, kan dette endre seg.

Han sier organisasjonen har alle intensjoner om å komme tilbake som lederen for global jihad, men at de i mange år har ligget med brukket rygg og ikke hatt mulighet til å bygge kapasiteten det vil kreve. Afghanistan kan bli et nøkkelland på nytt for en slik oppbygging.

– Organisasjonen har alle intensjoner om å komme tilbake, sier Jakobsen.