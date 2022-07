Europeerne må spare på strømmen

Ikke fyll for mye vann i vannkokeren, sku av wifi-ruteren og dropp slipset. Det er noen av oppfordringene som nå gis til innbyggere i europeiske land.

Gassrørledningen Nord Stream 1 mellom Russland og Tyskland var stengt i ti dager. Nå opererer den på en femtedel av kapasiteten.

Spanias statsminister Pedro Sanchéz vil at arbeidere i offentlig og privat sektor skal slutte å bruke slips, ifølge BBC. Uttalelsen kom på en pressekonferanse i Madrid fredag, der statsministeren selv stilte uten slips om halsen.

Å droppe slipset skal være et energisparende tiltak, ved at folk holder seg kjøligere – og klimaanleggene brukes sjeldnere.

Spania er ett av flere europeiske land som i disse dager legger frem nye tiltak for strømsparing.

Det kommer i forbindelse med EU-landenes plan for å redusere avhengigheten av russisk gass. Fra 1. august går de inn for et gasskutt på 15 prosent.

Gasskuttet er i utgangspunktet frivillig. I en situasjon hvor Russland kutter alle gassleveranser til Europa, kan det imidlertid bli pålagt EU-landene.

Over hele Europa bes innbyggerne nå om å spare på strømmen.

Spanias statsminister Pedro Sanchéz har kastet slipset.

Europa slukker lysene

Russland har tradisjonelt vært den største leverandøren av olje, kull og gass til Europa. Den russiske invasjonen i Ukraina har ført Europa ut i en alvorlig energikrise.

Flere europeiske land har allerede kommet med sterke oppfordringer til sine innbyggere, ifølge The Guardian.

I Frankrike må butikker med klimaanlegg holde dørene stengt. Ellers risikerer de en bot på 750 euro. Lysnivået i butikkene skal dempes, og lysreklamer er forbudt i tidsrommet 01.00–06.00.

Befolkningen bes skru av wifi-rutere og fjernsyn når de ikke bruker det, samt slukke lys i rom de ikke oppholder seg i.

I Hannover i Tyskland er det nå bare mulig å dusje i kaldtvann på kommunale idrettsanlegg. I kommunale bygg skal innendørstemperaturen være på maks 20 grader, og bruk av mobile klimaanlegg og varmevifter er forbudt.

200 historiske monumenter i hovedstaden Berlin er vanligvis opplyst om natten. Nå ligger de i stummende mørke. Et lignende tiltak er foreslått i Italia.

Byporten Brandenburger Tor er blant monumentene i Berlin som vanligvis er opplyst om natten. Nå er lysene slukket.

Grekerne må skru av pc-en

Finland vil i slutten av august rulle ut en strømsparingskampanje rettet mot husholdninger, melder den finske avisen Yle.

Kampanjen vil fokusere på oppvarming og forbruk av varmtvann. Finnene vil blant annet bli oppfordret til å ta kortere dusjer.

Kontorarbeidere i Hellas oppfordres til å sørge for at pc-en er skrudd av når de går hjem fra jobb, ifølge Euronews.

Og irer som skal ha seg en kaffepause i løpet av arbeidsdagen, bes om ikke å koke opp mer vann til kaffen enn de trenger. I tillegg oppfordrer irske myndigheter til å senke farten på veiene, slik at bensinforbruket reduseres, skriver The Guardian.

Kritisk i Tyskland

Tyskland er Europas største importør av russisk gass. Over én tredjedel av gassen de bruker, får de gjennom Nord Stream 1.

Rørledningen opererer nå på en femtedel av kapasiteten. De begrensede gassforsyningene anses som et svar på vestlige sanksjoner.

Halvparten av Tysklands husholdninger er avhengige av gassoppvarming, spesielt i månedene fra oktober til mars, ifølge Reuters.

Det er utarbeidet en plan for hvordan gassen skal fordeles dersom rasjonering blir nødvendig, skriver The Guardian. Sykehus og nødetater topper listen, mens husholdninger i utgangspunktet prioriteres foran industrien.

Slik mener EU at du kan spare energi

Skru ned på varmen og bruk mindre airconditioning. Juster oppvarmingen i huset (mange i Europa bruker gass til oppvarming). Jobb hjemmefra. Bruk bilen på en mer økonomisk måte. Kjør saktere på motorveien. La bilen stå hjemme på søndager dersom du bor i en stor by. Gå eller bruk sykkel på korte reiser i stedet for å kjøre bil. Bruk offentlig transport. Dropp flyet. Ta toget i stedet.