Putins soldat kastrerte en ukrainsk soldat. Slik vet vi at det er sant.

KYIV, UKRAINA (Aftenposten): Ukraina og Russland anklager hverandre for svært grove forbrytelser mot krigsfanger. Hvordan vet vi hvem som snakker sant?

En tapetkniv blir brukt til å kastrere en tilfangetatt soldat. En video med den grusomme handlingen er blitt spredt på sosiale medier.

1. aug. 2022 15:08 Sist oppdatert nå nettopp

Av videoene som har dukket opp fra slagmarken i Ukraina de siste månedene, har få sjokkert like mye som to som dukket opp før helgen. De to videoklippene viser den samme hendelsen.

Det ene klippet varer i ett minutt og tretti sekunder. På bakken ligger en ukrainsk soldat på magen. Hendene hans er bundet på ryggen. Buksen hans er revet opp slik at baken hans er synlig. Over ham står en russisk soldat.