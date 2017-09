Mount Everest skal måles på nytt

Ifølge den nepalske regjeringens statistikkbyrå, som har ansvar for kartlegging, skal myndighetene for første gang måle Mount Everest på nytt.

– Vi jobber med å utarbeide metodikk og søker hjelp fra internasjonale eksperter, sier byråets direktør Ganesh Prasad Bhatta.

Målingen begynner i november.

– Vi sender opp to lag med sherpaklatrere i ekspedisjonen. Dernest skal vi finne punkter som fjellet skal måles fra, forklarer Bhatta.

De kommer til å bruke både ny teknologi som GPS og tradisjonelle metoder som trigonometri.

Arbeidet tar utgangspunkt i landsbyen Banshghari, i Udaypur-distriktet sørøst i Nepal.

– Vi har allerede målt landsbyens høyde over havet. Arbeidet vårt begynner der, sier Bhatta og legger til at jobben med å måle verdens høyeste fjell kommer til å ta to år. Prosjektet er ventet å koste i overkant av 15 millioner kroner.

Målingen fra 1954 på 8.848 meter ble utført av et indisk byrå og er vidt akseptert som riktig.