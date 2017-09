Mexico rammet av kraftig etterskjelv

Det amerikanske jordskjelvsenteret US Geological Survey (USGS) har registrert et skjelv målt til styrke 6,2 like sørvest for byen Matias Romero i den sørlige regionen Oaxaca.

Senere nedgraderte de styrken til 6,1, noe som fortsatt er kraftig, men likevel betydelig svakere enn 6,2.

Rebecca Blackwell / TT / NTB Scanpix

Skjelv mellom 6,1 og 6,9 betegnes som kraftige jordskjelv, og kan føre til store ødeleggelser i tett befolkede områder. Regionen Oaxaca var blant dem som ble hardest rammet av det kraftige jordskjelvet 8. september, som ble målt til styrke 8,1 og hadde sentrum utenfor kysten.

Lederen for Mexicos krisetjeneste sier skjelvet trolig er et etterskjelv av dette skjelvet, og ikke det som rammet hovedstaden Mexico by 19. september.

Ifølge AP har skjelvet imidlertid ført til at bygninger svaiet noe i Mexico by, der det også brøt ut noe panikk og førte til at folk løp ut i gatene.

Natacha Pisarenko/TT/NTB Scanpix

Hovedstadens sivile borgerverntjeneste sier redningsarbeiderne midlertidig stanset arbeidet sitt, men sier de ikke har fått meldinger om at skjelvet har rammet hovedstaden i særlig grad.

Det er foreløpig uklart om skjelvet har ført til skader på mennesker eller bygninger. Nærmere 300 er bekreftet omkommet som følge av det forrige jordskjelvet, og arbeidet med å lete etter overlevende pågår fortsatt.