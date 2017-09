Siden 11. september er mer enn 150.000 mennesker blitt evakuert fra forskjellige bygninger, ifølge den britiske avisen The Telegraph.

Bombetrusler skal ha blitt ringt inn til et dusin kjøpesentre, tre togstasjoner og flere universiteter, flyplasser og statlige bygg rundt om i landet.

Falske bombetrusler

Anonyme personer skal ha ringt til nødsentraler via internett og oppgitt navn på bygningene der de hevdet at det var plassert eksplosiver. Det førte til at bombeeksperter måtte rykke ut og evakuere fasiliteter i over 30 russiske byer.

Totalt skal 480 bygninger ha blitt evakuert de siste dagene, skriver avisen Vedomosti.

Beskjedene skal trolig ha vært innspilt på forhånd.

Bare i Moskva er 30 000 blitt evakuert. St. Petersburg, Kaliningrad og Vladivostok er blant de andre byene som er blitt utsatt for truslene.

Ingen av truslene har vist seg å være ekte.

«Telefonterror»

Ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS er president Vladimir Putin blitt briefet om situasjonen. Kremlins talsperson Dmitrj Peskov kaller trusselbølgen for «telefonterror.» Han fremholder også at politiet nå trapper opp innsatsen for å finne ut hvem som står bak dette.

Hverken krisedepartementet, innenriksdepartementet eller sikkerhetspolitiet FSB har så langt kommentert situasjonen. Ifølge Vedomosti skal årsaken være at FSB har gitt ordre om ikke å snakke om saken for å unngå panikk i den russiske befolkningen – i tillegg til å hindre at andre også begynner å ringe inn bombetrusler.

Russiske myndigheter har så langt ikke sagt noe om hvem som kan stå bak angrepene. Noen russiske medier spekulerer i om angrepene kan ha kommet fra utenlandske nettverk, mens andre viser til politikilder som sier at man mistenker at «angrepene» kan komme fra Ukraina.

Ifølge The Telegraph skal regionale russiske nyhetsbyråer ha sitert anonyme kilder i militæret som hevder evakueringene er en del av beredskapsøvelsene før fotball-VM i 2018. Dette er ikke bekreftet, og omfanget av angrepet – med hele 1500 innringte trusler bare i byen Stavropol – gjør dette usannsynlig, skriver The Guardian.

Ifølge nettavisen Gazeta skal Russland ha vært rammet av en lignende bølge med telefonterror på 1990-tallet.