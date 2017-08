Brann i en av verdens høyeste skyskrapere slukket

The Marina Torch ble sterkt skadet i en brann i 2015 og det pågikk restaureringsarbeider da brannen brøt ut natt til fredag.

Videoer på Twitter viser at det regnet brennende avfall ned fra bygningen med mer enn 80 etasjer.

Politiet i Dubai

Ifølge politiet i Dubai i De forente arabiske emirater på Twitter er alle beboerne evakuert og ingen personer skal være skadet.

Ved 01.30-tiden norsk tid meldte Dubai Media Office at branvesenet hadde kontroll over brannen. Den ble slukket to timer etter at den brøt ut.

En av beboerne sa til ABC news at det så ut til at brannen brøt ut rundt 65. etasje og spredte seg nedover. Selv bodde hun i 59. etasje og klarte å komme seg i sikkerhet ved å løpe ned trappene.

Hun sa videre at mange mennesker kom ut av bygningen, men la til at det var uklart om folk fortsatt var fanget inne. Flere øyevitner la ut videoer av brannen på sosiale medier der flammene slikker oppover det høye bygget.

Arbeidet med å reparere kledningen på bygningen etter en brann for to år siden pågikk fortsatt, ifølge beboeren.

En talsmann for politiet i byens sa til Gulf News at brannen brøt ut i 9. etasje og spredde seg oppover.