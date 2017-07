Kaniner haiket med sauer for å unngå flom

Sør på New Zealand har regnvær ført til flom. Horne var på vei for å berge den bortreiste naboens sauer, da han syntes de så litt underlige ut. Dyrene sto i ca. 10 centimeter vann på en høyde. Han trodde de hadde vært under vann fordi de hadde mørke gjenstander på ryggen.

– Da jeg kom nærmere så jeg at det var kaniner, sier han til det newzealandske nyhetsnettstedet Stuff.

Ingen ville tro ham uten bevis, tenkte han, og tok frem telefonen for å sikre seg et bilde han tenkte barnebarna ville like.

– Det er en Samsung eller smarttelefon eller hva du kaller det. Jeg banner til den hver dag. Jeg er håpløs med teknologi, sier han.

Han lyktes imidlertid med å få tatt et bilde som nå går verden rundt.

Han forteller ifølge nyhetsbyrået AP at kaninene så våte ut, men at de tilsynelatende hadde det bra på saueryggene. I området regnes kaniner som skadedyr og Horne skyter dem når han ser dem.

– Men de hadde vist så mye initiativ at de fortjente å få leve, sier han.

Nå sprer historien seg over hele kloden. Sønnen sendte nemlig bildene til lokalavisen og postet dem på Facebook.

– Fra da at ble det helt sprøtt, sier Horne.