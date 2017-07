Facebook er nå et av verdens største selskaper, med en markedsverdi på nærmere 500 milliarder dollar. Fire andre amerikanske IT-giganter er i samme magnumklasse: Apple, Alphabet (Googles eierselskap), Amazon og Microsoft.

De «fem store» har nå en samlet verdi på rundt tre tusen milliarder dollar.

Vokser mye, men saktere enn før

Denne uken gjør IT-gigantene opp status og presenterer planer for fremtiden. Facebook la frem tallene for andre kvartal natt til torsdag. De viste en kraftig økning fra samme tid i fjor, selv om selskapet nå vokser litt saktere enn tidligere, skriver The Financial Times.

Likevel kunne Silicon Valley-giganten presentere tall som var bedre enn forventet. Inntektene har økt med 47 prosent siden i fjor, og selskapet hadde en nettoinntekt på 3,9 milliarder dollar i andre kvartal.

Facebook har nå 2 milliarder brukere på verdensbasis. 1,3 milliarder av disse logger på hver dag, skriver FT.

Går tom for reklameplass

Facebook advarte imidlertid investorer om at veksten trolig vil avta i løpet av høsten. Blant annet har selskapet snart nådd maks kapasitet for hvor mye reklame de kan putte inn i nyhetsfeeden.

Dette problemet håper de å løse ved å øke reklameprisene, samt ved å legge flere annonser inn i videoer og meldingsappenene Messenger og WhatsApp, skriver Wall Street Journal. Facebook eier også Instagram.

Tidligere i måneden kunngjorde Facebook at de vil begynne å putte annonser inn mellom meldingene vi sender i Messenger, men at de vil gjøre dette sakte og forsiktig i begynnelsen.

Messenger og Whatsapp har henholdsvis 1,2 milliard og 1,3 milliarder brukere, og investorer håper på stor avkastning dersom Zuckerberg og hans medarbeidere finner en måte å utnytte dette til markedsføring.

Facebook-sjef Mark Zuckerberg sa imidlertid onsdag at det meste av verdiøkningen for selskapet de neste årene vil komme fra video, mens det er usikkert hvor mye de kan tjene på reklame i meldingsappene.

