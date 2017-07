Historien om Charlie Gards korte liv. Både pave Frans og president Donald Trump ville hjelpe ham.

Foreldrene til 11 måneder gamle Charlie Gard ba onsdag en høyesterettsdommer om å avgjøre hvor sønnen deres vil få tilbringe sine siste dager. Paret har akseptert at gutten ikke vil få dø hjemme, men ønsker nå at han skal få livsavsluttende behandling ved en privat klinikk.

Onsdag bestemte den britiske dommeren at dersom foreldrene ikke klarer å bli enige med sykehuset innen kl. 12 torsdag, vil han bli flyttet til den private klinikken. Der vil maskinene som holder gutten i live skrus av mandag, 31. juli.

Tautrekkingen over

Dermed er siste runde i måneder med juridisk og medisinsk tautrekking over.

Britiske Charlie Gard ble født 4. august 2016. Da han var noen måneder gammel, ante foreldrene uro fordi han sluttet å gå opp i vekt. Gutten ble undersøkt av familiens lege og senere på sykehus. Konklusjonen var dramatisk for London-familien. Gutten hadde en svært sjelden genetisk sykdom som blant annet fører til muskelsvinn og hjerneskade. Tilstanden er dødelig for spebarn og småbarn.

Ville koble fra maskinene

Allerede før jul opplevde babyen stadig anfall, han mistet hørselen og kunne hverken puste eller åpne øynene på egen hånd. Legene ved sykehuset Great Ormond Street Hospital planla forsøk med eksperimentell behandling, men ga opp. I februar ville de koble fra maskinene som holdt babyen i live.

Da startet den juridiske striden som skulle engasjere både briter og andre mennesker rundt i verden og havne på bordet til verdensledere som pave Frans og president Donald Trump.

PETER NICHOLLS / Reuters / NTB scanpix

Ville ha ham til New York

Foreldrene Connie Yates og Chris Gard hørte om en eksperimentell behandling ved et New York-sykehus. De ønsket å få ham behandlet der, og det ble samlet inn over 10 millioner kroner til formålet.

Det engelske sykehusets leger sa imidlertid nei. De påpekte at behandlingen i beste fall var dårlig dokumentert og at Charlie uansett var for hjerneskadet til at behandling kunne fungere. De mente ingen behandlingsmetoder kunne forbedre guttens livskvalitet og argumenterte i stedet for å skru av pustemaskinen slik at han kunne dø en verdig død.

Utløste flere debatter

Dermed brøt det løs en debatt med steile fronter om hvem som hadde rett av sykehuset eller foreldrene. I tillegg har saken utløst flere offentlige diskusjoner om prinsipielle spørsmål. Først og fremst om hvem som skal ha siste ord av foreldre eller sykehus. Finansieringen av helsevesenet, eksperimentell behandling og hva som er et verdig liv og en verdig dø, er også temaer som er tatt opp.

If we can help little #CharlieGard, as per our friends in the U.K. and the Pope, we would be delighted to do so. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 3, 2017

Paven tilbød babyen pass

Saken gikk sin gang i domstolene fra begynnelsen av mars. Foreldrene tapte i alle instanser helt til saken i slutten av juni ble avvist av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

I begynnelsen av juli tilbød Vatikanets sykehus å ta inn Charlie. Pave Frans åpnet for å gi gutten pass fra Vatikanstaten om nødvendig, og han har uttrykt støtte til foreldrene.

Donald Trump tvitret også om Charlie, og Det hvite hus bekreftet at de om nødvendig var villig til å gi Charlie permanent opphold i landet. I USA har for øvrig mange argumentert med at Charlie Gards sak er et eksempel på hva man får med et sosialistisk helsevesen med bare én finansieringskilde.

Matt Dunham / AP/ NTB scanpix

– Lar ham dra til englene

Mandag denne uken ga foreldrene opp kampen for at sykehuset skulle fortsette å holde babyen deres i live. De leverte da inn en skriftlig, hjerteskjærende erklæring til dommerne.

«Vi vil la vår sønn dra og være hos englene», het det i kunngjøringen. Foreldrene argumenterer for at sønnen kunne vært reddet, og de mener at unødig spill av tid forhindret sjansene for det.

«Enkelt sagt handler dette om en søt, nydelig, uskyldig liten gutt som ble født med en sjelden sykdom. Han hadde en reell mulighet for liv og en familie som elsker ham høyt, og derfor kjempet vi så hardt for ham», skriver foreldrene.

Blir ikke ett år gammel

Foreldrene påpekte i skrivet at «nå vil vi tilbringe våre siste verdifulle øyeblikk sammen med vår sønn Charlie, som dessverre ikke vil få oppleve sin første bursdag».

«Drøm søtt, baby. Sov godt, vår vakre lille gutt. Charlie Matthew William Gard, vår helt!» avslutter foreldrene.

En siste runde i retten

I en aller siste runde med juridisk tautrekking mellom foreldrene og sykehuset sto striden om Charlie Gard kunne dø hjemme. Foreldrene ville ikke at han skulle dø på sykehuset. De ville ha ham hjem og holde ham i live inntil fire dager før maskinene ble skrudd av. Flere meglingsmøter førte ikke frem. Tirsdag gikk denne siste runden i saken for retten.

Sykehuset argumenterte med at de praktiske problemene med å flytte Charlie hjem og holde ham i live de siste dagene der, ville være for store og risikable. Her kan du lese sykehusets skriv til retten. Sykehuset har tilbudt å la Charlie få sine siste timer på en hospice-klinikk.

Times: Systemet fungerte

Når dette siste offentlige kapitlet i saken er over, gjenstår oppsummeringene. The Times er blant avisene som omtalte saken på lederplass onsdag.

«Charlie Gards foreldre har kjempet en innbitt og verdig kamp for sin sønn. Det endte trist, men systemet som skulle beskytte hans interesser, fungerte», skriver avisen.

Lederskribenten mener det ikke var noe solid grunnlag for troen på at gutten kunne bli frisk – ikke engang da saken kom i offentlighetens søkelys for syv måneder siden – og at det ikke er ubarmhjertig å påpeke dette.

– De som bruker denne prøvelsen for å demonisere sykehus og domstoler, bør granske sin egen samvittighet, mener The Times.

