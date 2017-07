Minst 40 skadet i togulykke i Barcelona

Det er foreløpig ikke kjent hva som forårsaket ulykken som skjedde fredag morgen like etter klokken syv. Det ble først meldt at 48 personer ble skadet i ulykken, men den siste oppdateringen fra spanske nødetater sier at 40 personer ble skadet.

Én skal ha blitt alvorlig skadet og 18 personer mindre alvorlig skadet i ulykken, blant dem konduktøren. I tillegg skal 20 personer ha fått lettere skader i kollisjonen. Det er ikke meldt om omkomne i ulykken.

De skadede er blitt kjørt til åtte forskjellige sykehus, opplyser nødetatene på Twitter.

InfoEmergencia

Ulykken skal ha skjedd da toget ankom stasjonen «Estació de França» i sentrum av Barcelona. Togstasjonen er den nest mest trafikkerte togstasjonen i Barcelona når det gjelder region- og langdistansetog.

Flere spanske medier melder at toget skal ha kollidert med plattformen på stasjonen. Bilder fra togstasjonen viser at toget har store skader i front, etter å ha kjørt inn i sporstopperne på stasjonen.

Toget kom fra San Vicente Calders, som ligger omtrent en time utenfor Barcelona. Stasjonen der ulykken skjedde var endestoppet for togruten.

Spanske nødetater melder på Twitter at ulykken etterforskes.

Minister Josep Rull uttalte seg til pressen på stedet, og forklarte at han har snakket med konduktøren, som er i sjokk. Han skal ha sagt at farten heldigvis ikke var høy da toget ankom stasjonen, skriver den spanske avisen El Pais.

Ifølge spanske medier klarte ikke toget å bremse i tide, og det kjørte dermed inn i enden av perrongen.

Saken oppdateres