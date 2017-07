Robert Mugabes kone posisjonerer seg til lederstilling

Grace Mugabe (52) mener at det må være plass til en kvinne i landets ledersjikt. Hun sikter seg inn mot en av de to stillingene som visepresident.

Regjeringspartiet ZANU-PF er svært mannsdominert, og Grace Mugabes høyttenkning vil garantert skape bølger. Selv om Robert Mugabe synes å ha evig liv, vil presidentkabalen en dag måtte legges på nytt.

Og derfor mener Grace at tiden nå er inne for å få det skrevet inn i partiprogrammet at en av de to visepresidentene skal være en kvinne.

Neste presidentvalg skal holdes i 2018, og Grace sa en gang at ektemannen Robert burde stille som lik, dersom han skulle falle fra før den tid.