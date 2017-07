USA: Slimåler forårsaket kjedekollisjon

Hendelsen skjedde etter at en lastebil veltet og hele lasten rant ut på motorveien.

Den løpske lasten førte til en kjedekollisjon mellom fire biler. En bilfører ble lettere skadet.

– Det ble et skikkelig søl der rundt 150 meter vei var blokkert av fisk og biler, sier en representant for Oregon State Police til den lokale TV-kanalen KGW.com.

Politiet forteller at slimåler, når de blir stresset, slipper ut slim som dekket veien og de de involverte bilene.

De levende ålene skulle til Korea.

Fem fakta om slimåler:

1. Slimåler kan gå i månedsvis uten mat

2. Slimåler er egentlig ikke åler, men en type kjeveløse fisker

3. For å beskytte seg mot angripere, kan huden avgi et slimete sekret. Evnen til å produsere slim som forsvarsmekanisme er helt eksepsjonell. 4. Slimålen har spesielle teknikker for å unngå å bli fanget i sitt eget slim

5.I norske farvann forekommer én art slimåler

Kilde: Smithsonian Magazine og Wikipedia