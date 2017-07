Kurdiske medier: – Desperate IS-krigere holder gisler i Mosul

Irakske soldater startet lørdag feiringen av seieren over IS før slaget om Mosul var offisielt erklært over.

Men sent lørdag kveld skal oberstløytnant i den irakske hæren og leder for antiterrorstyrken CTS, Thaer al-Kinani, ha erklært på iraksk TV at Mosul er frigjort, skriver Kurdistan24.

– IS-kalifatet har falt. Irakske styrker har nå nådd elvebredden av Tigris, skal Al-Kinani ha erklært på TV-kanalen Al-Sumaria.

Alaa al-Marjani /Reuters /NTB scanpix

Forskutterer seieren?

Men det er ikke første gang at det blir erklært seier i slaget om Mosul. Det gjorde den irakske statsministeren Haider al-Abadi allerede tidligere denne uken.

Rykter skulle lørdag har det til at han var i Mosul for å personlig erklære byen for gjenerobret, men dette er tilbakevist av irakiske myndigheter.

IS holder 20 gisler i kirke

Lørdag kom det også meldinger om harde og intense sammenstøt mellom den irakske hæren og de siste IS-soldatene i Mosuls gamleby.

Ifølge Kurdistan24s korrespondent skal IS-soldater holde 20 gisler i en kirke inne i gamlebyen lørdag.

Gislene er etniske jesidi-kurdere, en religiøs minoritet som har opplevd grusomme overgrep i de IS-kontrollerte områdene. Det skal ifølge den kurdiske nyhetskanalen være både kvinner og barn blant gislene. Opplysningen skal ha kommet fra de irakske sikkerhetsstyrkene.

Nadia ble kidnappet og gjort til sex-slave i IS. Hun fortalte Aftenposten om det hun opplevde.

Les Aftenpostens rapport fra fengselet der IS-fanger sitter: Mange av dem er mistenkt for å være IS-medlemmer. Nå er de stuet sammen i overfylte celler.

Fakta: Slaget om Mosul * Mosul ligger i den oljerike Nineveh-provinsen nord i Irak. * Byen har vært regnet som Iraks nest største, men en stor del av befolkningen har flyktet i løpet av årene siden IS erobret Mosul i 2014. * Irakske og allierte styrker innledet en offensiv mot Mosul 17. oktober 2016. Offensiven omfattet rundt 100.000 regjeringssoldater, 6000 militssoldater og 40.000 kurdiske soldater med luftstøtte fra kampfly fra USA og andre vestlige land. * 24. januar 2017 hevdet irakske myndigheter at deres styrker hadde frigjort den østlige delen av Mosul fra IS. * 19. februar kunngjorde Iraks statsminister Haider al-Abadi en fornyet offensiv for å innta de vestlige bydelene, inkludert gamlebyen, som fortsatt var kontrollert av IS. * 23. februar gikk regjeringsstyrkene inn i den vestlige delen av Mosul for første gang under offensiven. * 22. juni ble den historiske al-Nuri-moskeen i sentrum av byen sprengt. Bygningen ble ødelagt av IS, ifølge irakske myndigheter. Kilde: NTB

Ahmed Saad /Reuters / NTB scanpix

Etter drøyt åtte måneder er slaget om Mosul inne i sin siste, blodige fase. Tusenvis er blitt drept og store deler av byen er blitt bombet til ruiner.

En amerikansk general varslet lørdag kveld at en seierserklæring i Mosul er nært forestående.

REUTERS/Alaa Al-Marjani

IS-soldater drept av hæren og seg selv

Ifølge Iraqi Day sprenger IS-ledere seg på direktesendt TV etter at de ble omringet i gamlebyen i Mosul lørdag den 8. juli.

De siste dagene har IS’ kvinnelige selvmordsbombere gått til angrep på sivilbefolkningen. Samtidig anklages irakske sikkerhetsstyrker for å ha begått grusomme overgrep.