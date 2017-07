Taliban-opprørere angrep sykehus i Afghanistan

Ti til tolv leger og pasienter, blant dem barn, ble drept da Taliban åpnet ild inne i distriktssykehuset i Taywara søndag, ifølge et medlem av provinsrådet i Ghor.

– Hva hadde disse barna gjort dem? spør Abdul Basir Qaderi.

En talsmann for guvernøren i Ghor sier afghanske sikkerhetsstyrker har foretatt en taktisk tilbaketrekning, men bedyrer at de vil innlede en offensiv for å gjenerobre Taywara snart.

Taliban-opprørere erobret Taywara sentralt i Afghanistan søndag. Lørdag kveld inntok de distriktet Kohistan i Faryab-provinsen nordvest i landet.

Ghor-provinsens helsesjef, Ghulam Nabi Yaghana, forteller at Taliban-krigere gjennomsøkte distriktets eneste sykehus på jakt etter sårede regjeringssoldater de kunne drepe. Han sier han har fått rapporter om fire eller fem drepte pasienter i det avsidesliggende distriktet.

– Drepte 46

Taliban sier i en uttalelse at 46 regjeringsstyrker ble drept i erobringen av Taywara. Ingen av tallene har latt seg bekrefte fra uavhengig hold.

Taywara-distriktet kom under angrep fra Taliban torsdag. Nesten 70 afghanske soldater eller politifolk ble drept og rundt 30 såret i kampene, opplyser nestlederen i provinsrådet i Ghor.

Taliban har de siste dagene også utført titalls angrep i det nordlige Afghanistan og legger press på regjeringsstyrkene langt utenfor opprørernes tradisjonelle kjerneområder sør og øst i landet.