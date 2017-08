BEN STANSALL / X80003

Det gjelder også blant USAs nærmeste allierte, som Storbritannia.

– Jeg ser ikke noen likeverdighet mellom dem som fremmer fascistiske synspunkter og dem som protesterer mot dem, sa statsminister Theresa May fra London.

Også i Berlin er reaksjonene sterke.

Pynter på volden

– Det er ikke til å tåle hvordan Trump pynter på volden fra den høyreekstreme horden i Charlottesville. Ingen skulle bagatallisere antisemittisme og rasisme blant nynazister. Høyreradikal propaganda og vold er det ingen grunn til å pynte på. Alle demokrater burde ha en klar holdning mot slikt, sier Tysklands justisminister, sosialdemokraten Heiko Maas i en uttalelse.

– Det Trump gjør er svært farlig

Lederen i det tyske sosialdemokratiske partiet og kanslerkandidat Martin Schulz twittret: - Vi må definitivt fordømme nazister. Det Trump gjør er svært farlig. Den som ufarliggjør vold og hat, sviker de vestlige verdier.

Obamas reaksjon på Charlottesville-uroen er tidenes mest likte tweet

FNs generalsekretær: -Rasisme forgifter våre samfunn

En lang rekke politikere og offentlige personer har onsdag i klartekst sagt hva de mener om president Trumps uttalelser tirsdag.

USAs tidligere presidenter George W. Bush og George H.W. Bush sier de fordømmer alle former for rasehat og antisemittisme.

– Rasisme, fremmedfrykt, antisemittisme og islamofobi forgifter våre samfunn og det er helt essensielt for oss alle å stå imot det over alt og hele tiden, sier FNs generalsekretær António Guterres i en kommentar.

Den irske utenriksministeren Simon Coveney sa i en uttalelse at Irland «uten tvetydighet fordømmer synspunktene til de hvite nasjonalistene og den form for rasisme og fordømmelse vi dessverre har sett på våre TV-skjermer fra USA de siste dagene».

Også fra Irans åndelige leder Ayatollah Ali Hosseini Khamenei fikk USAs president kritikk. - USA burde ordne opp med sin rasediskriminering i eget land og passe sine egne saker fremfor å blande seg inn i andre lands, sa han i en uttalelse.

– Glad for at den jenta døde

Fra ytre høyre fløy var det også flere som ytret seg onsdag, oppmuntret av presidentens uttalelser.

En Ku Klux Klan-leder i North Carolina sier at han er glad for at en kvinnelig motdemonstrant ble drept da høyreekstreme demonstrerte i Charlottesville.

Justin Moore, som titulerer seg som Grand Dragon for the Loyal White Knights of Ku Klux Klan, sier til ifølge TV-kanalen WBTV at motdemonstrantene var «en gjeng med kommunister som protesterte mot andres ytringsfrihet» og at «det plager meg ikke i det hele tatt at de ble skadd».

– Jeg er glad for at de folkene ble truffet, og jeg er glad for at den jenta døde, sa Moore i en uttalelse til WBTV.

1000 personer samlet seg onsdag i en kinosal i Charlottesville til minnestund for den 32 år gamle Heather Heyer som ble kjørt ned og drept av den 20 år gamle nazisympatisøren som nå er siktet for overlagt drap.

– Nynazist-sympatisør

Også ledende nyhetsmedier fulgte opp med analyser og kommentarer i etterkant av Trumps uttalelser tirsdag. Den britiske avisen The Guardian skriver i en kommentar at USAs president nå er en nynazist-sympatisør.

– Donald Trumps pressekonferanse var en grotesk presentasjon av empati for voldelige rasister, skriver avisen.

The Guardians kommentator mener at Donald Trump som nynazist-sympatisør har greid det som president Donald Trump ikke har greid; å forene landet. Utspillet har også bidratt til å samle republikanerne i avsky mot sin president, mener kommentator Richard Wolffe.