Venner av Liu Xiaobo: Skuffet over den norske regjeringen

Legene som behandler ham, opplyser at leverkreft-pasienten blir stadig svakere. Venner henvender seg nå til myndighetene for å få komme til Lius sykeseng og ta et siste farvel: «Vi er fylt med sorg og innser at vi ikke har mye tid igjen med Liu Xiaobo», heter det i et åpent brev publisert på Internett.

Aktivisten og forfatteren Mo Zhixu er en av dem som har undertegnet. Han opplyser til The Guardian at han har reist til Zhenyang for å lete etter Liu på sykehuset uten å få vite hvor pasienten befinner seg.

Aftenposten har også lett: Hvor er Liu Xiaobo?

– Slik vi kjenner Liu Xiaobo, er vi overbevist om at han uansett vil bli her i Kina hvis han vet at det går mot slutten. Han ønsker nok å dø her, sier venner av den dødssyke dissidenten til Aftenposten.

Mange i denne kretsen har fått med seg at den norske regjeringen ikke har erklært sin støtte til internasjonale krav, fra blant andre EU og USA, om at fredsprisvinneren og hans kone Liu Xia straks må bli løslatt uten betingelser og få full frihet til å reise hvor de vil, i eller utenfor Kina.

– Vi er meget skuffet! sier en av Lius venner og støttespillere til Aftenposten:

– Desto mer glade er vi for at Den norske nobelkomité har uttalt seg så klart om saken, fremholder kilden, som ber om anonymitet fordi Kinas myndigheter nå passer nøye på hva som blir sagt offentlig om nobelprisvinneren.

Om Erna Solberg: – Ikke til å tro!

Den uredde demokratiaktivisten Hu Jia, som selv er innlagt på sykehus, velger som vanlig å uttale seg under fullt navn, og også han gir uttrykk for stor skuffelse over statsminister Erna Solbergs taushet:

– Det er ikke til å tro at hun er en politiker som er valgt av folket i et demokratisk land – landet hvor Nobels fredspris blir tildelt!

Fakta: Liu Xiaobo Liu Xiaobo er en av Kinas mest kjente opposisjonelle. Han ble i 2010 tildelt Nobels fredspris for sin «lange og ikkevoldelige kamp for sentrale menneskerettigheter i Kina». Tildelingen førte til at Kina brøt all politisk kontakt med Norge i mer enn seks år. Først i desember 2016 startet prosessen for å normalisere forholdet. Født 28. desember 1955 i Changchun i Jilin-provinsen. Litteraturviter og forfatter. Var aktiv i protestene på Den himmelske freds plass i 1989. Han satt deretter fengslet i to år og mistet sin stilling ved universitetet. Ble flere ganger senere pågrepet av politiet for sitt engasjement i demokratibevegelsen. 25. desember 2009 ble Liu dømt til 11 års fengsel for å ha medforfattet og underskrevet det politiske manifestet Charter 08, som krever demokrati og politiske reformer i Kina. Kinesiske myndigheter lot hverken Liu, hans kone Liu Xia eller andre medlemmer av familien reise til Oslo for å motta Nobels fredspris. Mandag 26. juni ble det kjent at Liu Xiaobo har uhelbredelig kreft, og at han er løslatt fra fengselet. Kilde: NTB

Hu Jia og andre aktivister reagerte først mot at Solberg og de av hennes ministre som har vært på besøk etter at forbindelsene mellom Norge og Kina er blitt normalisert igjen, ikke vil provosere sitt vertskap med å ta opp menneskerettigheter. Særlig vil de unngå å snakke om Liu Xiaobo. Det var Den norske nobelkomités tildeling av Fredsprisen til ham som utløste den politiske og diplomatiske krisen med Beijing.

– Da Solberg var på besøk her (i april, red.anm.), oppførte hun seg bare som en lakseselger. Hun nevnte ikke menneskerettigheter eller Liu Xiaobo med ett ord, sier Hu Jia på telefon til Aftenposten.

– Han har lidd mest av alle

Liu Xiaobos navn er ikke kjent for den jevne kineser. Men for mange som våger å trosse ettpartistaten og kreve demokrati og respekt for ytringsfrihet og andre grunnleggende menneskerettigheter i Kina, er han et forbilde og dypt respektert.

– Vi har skrevet et brev til FN med oppfordring om å kreve at Kina nå behandler Liu Xiaobo humant, opplyser aktivisten Wang Qiaoling. Wang er gift med den kjente menneskerettighetsadvokaten Li Heping, en av mer enn 100 som ble pågrepet i en landsomfattende politirazzia i juli 2015.

Fredag, i forbindelse med toårsdagen for razziaen, demonstrerte Wang og andre kvinner som er gift med advokater og aktivister som ble arrestert, foran bygningen til Kinas øverste påtalemyndighet vest i Beijing.

Kvinnene leverte også en petisjon, et formelt krav om full granskning av grunnlaget for at deres ektemenn ble arrestert og etterforskning av overgrep som de hevder mennene ble utsatt for i fengslingsperioden.

Li Heping ble i mai idømt en betinget fengselsdom etter to år i fangenskap og deretter satt fri, med ødelagt helse. Det gjelder også flere. Noen, som advokat Wang Quanzhang, er fortsatt sporløst borte og har ikke hatt kontakt med kjente på nøyaktig to år.

– Lius kamp ligner den min mann og andre har ført for menneskerettighetene, ved at de alle insisterer på at sannhet, lov og rett skal respekteres. Men Liu har lidd mer for sin innsats enn alle de andre. Ikke bare har han sonet åtte år i fengsel. Nå er han også livstruende syk, sier Wang.

Vet neppe om støtten eller norsk taushet

Nobelprisvinneren og hans nærmeste vet neppe noe om alle støtteerklæringene eller om den rungende norske tausheten, siden de neppe har adgang til usensurert internett på sykehuset i Shenyang, der politiet vokter dem nøye.

Det kommer noe motstridende meldinger om nøyaktig hvor kritisk syk Liu egentlig er, men det synes åpenbart at han neppe har svært lenge igjen. De færreste synes å være i tvil om at han får den beste behandling som er tilgjengelig. Beslutningen om å invitere kreftspesialister fra USA og Tyskland til Kina for å delta i behandlingen, antas å være fattet for å fjerne all tvil om at myndighetene vil gi nobelprisvinneren den best mulige omsorg som er å oppdrive.

Forfatteren Mo Zhixu ønsker å gi sin venn «trøst og oppmuntring» når det går mot slutten: – På dette stadiet er det vår plikt. Vi må få besøke ham.

Men det får de neppe.

For myndighetene er det nå viktig at ikke all den internasjonale oppmerksomheten om Liu Xiaobos situasjon skal overskygge president Xi Jinpings markeringer på G20-møtet i Hamburg.

