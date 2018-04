USA: 250 soldater utplasseres på Mexico-grensen i løpet av helgen

Brigadegeneral Tracy Norris, som leder nasjonalgarden i Texas, sier det ennå ikke er klart hvilke oppgaver soldatene skal ha, men at de i hvert fall vil bistå grensepolitiet. Kunngjøringen kommer kort tid etter at guvernøren i delstaten Arizona opplyser at de sender 150 soldater til grensen neste uke.

– Vi jobber tett med nasjonalgarden, innenriksdepartementet og forsvarsdepartementet, skriver guvernør Doug Ducey på Twitter fredag kveld.

President Donald Trump underskrev denne uken en ordre om å utplassere soldater fra nasjonalgarden langs grensen mot Mexico. Det skal dreie seg om mellom 2.000 og 4.000 soldater, men hvordan dette skal finansieres er ennå ikke avklart.

Texas har allerede 100 soldater fra nasjonalgarden utplassert på grensen i forbindelse med et annet oppdrag.