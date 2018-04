Saken om mannskoret som fikk krav om å verve kvinner, går sin seiersgang i britiske medier. Da Aftenposten torsdag snakket med korleder Kevin Griffiths, var han travelt opptatt med å håndtere radio- og TV-intervjuer fra fjern og nær.

Politisk korrekthet

Saken har etter alt å dømme truffet en nerve i debatten om overdreven politisk korrekthet, en følelse som deles av enkelte kormedlemmer. En annen politinyhet fra denne uken er også blitt lagt merke til lokalt: Derbyshire er den politiregionen i England og Wales med størst lønnsforskjeller mellom kvinner og menn.

Kravet fra politimesteren

Hva har egentlig skjedd i korsaken som har vakt slik oppsikt? Det tradisjonsrike mannskoret Derbyshire Constabulary Male Voice Choir har fått et krav fra den lokale politimesteren: Hvis dere skal være forbundet med politietaten, må dere også la kvinner synge i koret.

Bakgrunnen var en gjennomgang av alle politiets virksomheter med sikte på å unngå kjønnsdiskriminering.

Takket nei

Det kunne ikke mannskoret være med på.

– Vi forstår tankegangen bak avgjørelsen, men vi følte at vi ikke kunne etterkomme ønsket hans. Vi er svært gode til det vi gjør, og med en slik endring ville vi måttet verve opptil 50 kvinnelige sangere med tilhørende kostnader og logistiske utfordringer, sier Griffiths.

Skifter navn og klær

Koret har ikke mottatt noen pengestøtte fra politietaten på mange år. Dermed fører rabalderet i hovedsak til tre endringer: De endrer navn til Derbyshire Community Male Voice Choir, de må skaffe seg nytt øvingslokale, og de må slutte å synge iført politiuniformer fra 1960–80-tallet.

Lettere å verve?

Kormedlemmene er litt lei seg for at de etter 62 år med å representere politietaten i lokalsamfunnet ikke lenger får ha synlige forbindelser til politiet. En optimistisk korleder Griffiths ser likevel noen fordeler. Han tror det kan bli lettere å verve muntre, sangglade menn når det nå er blitt tydeliggjort at de ikke må være politifolk. Støtteerklæringene har strømmet inn. I sosiale medier kan mange lokale innbyggere styre sin entusiasme for politimesterens avgjørelse.

Synger med kvinner

Selv om Derby-mennene fortsetter som mannskor, er de ikke innbitte motstandere av å opptre sammen med kvinner. 28. april holder de sin siste konsert med politiuniformer og under sitt gamle navn i en lokal kirke. Da er kvinnene i Rolls-Royce Ladies Choir bedt med som gjesteartister.