Putins spionsjef: – Utenlandske makter forsøker å knuse Russland.

Den statlige avisen Rossijskaja Gazeta publiserte tirsdag et stort intervju over flere sider med FSB-sjef Aleksandr Bortnikov.

Fiendtlige krefter forsøker å knuse Russland, og utenlandske etterretningstjenester fortsetter å infiltrere alle deler av statens aktiviteter, sier Bortnikov. Han leder altså det som tidligere het KGB.

Amund Trellevik, NRK

Besettelse

Sikkerhetssjefen hevder at utenlandske makter jevnlig forsøker å trenge inn i Russland ved hjelp av forrædere i landet. Målet skal være å skape forvirring, splitte befolkningen og paralysere den russiske statens evne til å reagere effektivt på fremvoksende trusler.

– Forsøkene på å tilintetgjøre Russland er fortsatt en besettelse, påstår Bortnikov.

FSB skal ha avslørt flere amerikanske og britiske spioner de siste 10-15 årene, og sikkerhetstjenesten hevder at den har avslørt flere russiske organisasjoner som skal ha vært finansiert og koordinert av den britiske etterretningstjenesten MI6.

Fakta: Spionsaken mot Frode Berg For et par uker siden besøkte den pensjonerte grenseinspektøren Frode Berg (62) julemarkedet på Den røde plass i Moskva. Like etter ble han arrestert av det russiske sikkerhetspolitiet FSB. Berg er siktet etter spionparagrafen som har en strafferamme på 10 til 20 års fengsel, med en minstestraff på 10 år. All informasjon i saken, deriblant siktelsen, er sikkerhetsgradert, men tirsdag lekket kilder i FSB informasjon om saken til et russisk nyhetsbyrå.

Reuters

Trapper opp spionjakten

Bortnikov hevder at FSB har trappet opp kontraspionasjeaktiviteten som svar på at utenlandske etterretningstjenester har økt sitt engasjement i Russland.

– Fra 2012 og frem til i dag er 137 utlendinger blitt dømt, og 120 utenlandske og internasjonale organisasjoner som fungerte som instrumenter for utenlandske etterretningstjenester, er blitt lagt ned. For å beskytte landets statshemmeligheter er 140 mennesker blitt dømt.

Sikkerhetssjefen kommenterer ikke siktelsen mot nordmannen Frode Berg.

62-åringen er anklaget for å ha mottatt hemmelige dokumenter om den russiske flåten og siktet for spionasje. Det er den russiske borgeren Aleksej Zjitnjuk, som er siktet for forræderi, som skal ha overlevert dokumentene til Berg.

AP / NTB scanpix

Omringet av fiender

Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) vil ikke si noe om spionsiktelsen mot Frode Berg. Han kan imidlertid kommentere den russiske sikkerhetstjenesten.

Ifølge den erfarne forskeren har FSB lykkes med to ting i sin virksomhet:

Den har klart å påvirke den russiske elitens verdenssyn.

Den har klart å overføre sin mistenksomhetskultur til utlandet til den russiske eliten.

– Dette verdenssynet er basert på en oppfatning om at Vesten utnyttet Russlands svakhet etter Sovjetunionens fall i 1991. Under dekke av å fremme såkalte allmenne verdier som demokrati og menneskerettigheter har Vesten økt sin innflytelse på bekostning av Russland, og det egentlige målet er å gjøre Russland svakt.

– Deler også president Vladimir Putin dette verdenssynet?

– Jeg tror ikke at han så verden slik da han inntok makten i 2000, men han har i økende grad begynt å gjøre det, mener Bukkvoll.

Aleksandrr Zemlianitsjenko / AP / NTB scanpix

Tsjeka, KGB, FSB i 100 år

Onsdag feirer FSB at det er hundre år siden det hemmelige politiet i Russland ble etablert. Feliks Dzerzjinskij – også kjent som «Jern-Feliks» – opprettet Den ekstraordinære kommisjonen for kamp mot kontrarevolusjonen (Tsjekaen).

Det hemmelige politiet som var forløperen til KGB og dagens FSB, ble etablert etter ordre fra bolsjeviklederen Vladimir Lenin.

Det hemmelige politiet var ansvarlig for massearrestasjoner, tortur og henrettelse av hundretusener av uskyldige mennesker. I 1918 innledet Dzerzjinskij kampanjen «Den røde terror»; en bølge av arrestasjoner og likvideringer av såkalte klassefiender, der de «røde» sto mot de «hvite.

«Vi vil gjøre våre hjerter grusomme, harde og følelsesløse slik at det ikke vil bli vist noen nåde, og slik at våre menn ikke vil skjelve ved synet av et hav av blod fra fienden», skrev bolsjevikenes avis Krasnaja Gazeta om Tsjekaens kampanje som startet året etter Den russiske revolusjon.

– Dzerzjinskij var en rød bøddel. Hans figur er et symbol på Sovjetunionens brutale terror, tordnet den tidligere dissidenten og forfatteren Aleksandr Solzjenitsyn i 2002.

I Russland i dag omtales FSB-medarbeidere som «tsjekister» etter navnet på det første hemmelige politiet i Russland. Bortnikov har ingen problemer med det og peker på at det er blitt en del av dagligtalen.

– Tsjekaen gjorde en god jobb med å forhindre utenlandske etterretningstjenester, terrorister, skurker og hvite emigrantorganisasjoner å gjennomføre sine samfunnsødeleggende aktiviteter. I tillegg sørget politiet for matsikkerheten.

Samtidig fordømmer dagens FSB-sjef de overgrepene som ble rettferdiggjort av revolusjonen.