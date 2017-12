Politiet etterforsker grov voldtekt i Malmö

Det er byens fjerde voldtektssak på to måneder der det skal ha vært flere gjerningsmenn.

– Vi har opprettet en anmeldelse for grov voldtekt. Offeret er en kvinne over 18 år, sier Nils Norling ved politiet i Malmö til SVT Nyheter.

Politiet fikk meldingen like før klokken 1 natt til fredag. Et område i bydelen Högaholm er avsperret for tekniske undersøkelser. Kvinnen har blitt undersøkt på sykehus.

Politiet i Malmö etterforsker allerede tre andre voldtektssaker der det skal ha vært flere gjerningsmenn. To av voldtektene ble anmeldt i november og den tredje i midten av desember. Politiet mener at det har vært ulike gjerningsmenn i disse tre sakene.