Krever granskning etter at syv år gammel migrant døde i varetekt

Dødsfallet til den syv år gamle jenta har forsterket debatten om migrantene på vei til USA fra Mellom-Amerika og om Trumps innvandringspolitikk. Siden oktober og november har tusenvis av mennesker kommet i karavaner fra Mellom-Amerika med USA som mål. De fleste av dem flykter fra fattigdom og gjengvold i El Salvador, Guatemala og Honduras.

Fredag morgen tvitret Hillary Clinton at hendelsen med jentas død var «symbolsk for den humanitære krisen som finner sted ved USAs grense mot Mexico».

There are no words to capture the horror of a seven-year-old girl dying of dehydration in U.S. custody. What’s happening at our borders is a humanitarian crisis. https://t.co/8KZeynGjIv — Hillary Clinton (@HillaryClinton) December 14, 2018

Tusener av migranter bor i overfylte leire i Tijuana etter å ha reist fra Mellom-Amerika.

Sentrale politikere fra demokratene forlanger en øyeblikkelig granskning av hva som skjedde rundt jentas død.

Den amerikanske toll- og grensekontrollen (CBP) understreker farene ved å reise lange avstander, i overfylt transportmidler og gjennom ørkenområder uten mat, vann og andre forsyninger.

– Ingen bør risikere døden ved å krysse grensen ulovlig, sier Kevin McAleenan fra CBP i en uttalelse etter jentas død.

Men familien til den syv år gamle jenta fra Guatemala tilbakeviser påstander fra amerikanske tjenestemenn om at hun ikke hadde fått mat eller vann på flere dager. Det skriver nyhetsbyrået The Associated Press (AP.)

Gregory Bull / TT NYHETSBYRÅN

Hadde ikke krysset ørkenen

I en uttalelse som ble avgitt av advokater sier foreldrene til avdøde jenta at hun hadde fått mat og vann og syntes å være ved god helse da hun reiste gjennom Mexico med sin 29 år gamle far. Ifølge faren var hun sunn og frisk og led ikke av noen sykdommer.

Familien la til at syvåringen ikke hadde vært på reise gjennom ørkenen i flere dager før hun ble satt i varetekt. Tekandi Paniagua, Guatemalas konsul i Del Rio, Texas, fortalte AP at han snakket med faren, som hadde fortalt at gruppen de reiste med ble satt av i Mexico bare en 90-minutters spasertur fra grensen.

Familiens uttalelse ble avgitt lørdag på en pressekonferanse i El Paso, Texas, der faren bor på et sted for migranter. Familien deltok ikke på pressekonferansen og har bedt om å få være i fred.

Jenta og hennes far søkte asyl i USA, og ble pågrepet sammen med en gruppe på over 160 illegale innvandrere 6. desember nær en grenseovergang i New Mexico.

Noen timer senere ble de plassert på en buss til nærmeste grensepatruljestasjon, men underveis begynte jenta å kaste opp og til slutt sluttet hun å puste.

Hun ble sendt til sykehuset i El Paso og døde mindre enn 24 timer etter at hun ankom.

Vil ha granskning av dødsfallet

Tjenestemenn i grrenspatruljen sa at alt ble gjort for å redde hennes liv, men at hun ikke hadde fått mat eller vann i flere dager. Dødsårsaken er ennå ikke offentliggjort.

De la til at en første undersøkelse ikke viste noen tegn til helseproblemer, og at faren hadde signert et skjema der det sto at hun var ved god helse.

Men familien påpeker i uttalelsen at skjemaet var på engelsk, et språk faren hverken snakker eller leser.

«Det er uakseptabelt at personer i varetekt må signere dokumenter på et språk som de tydeligvis ikke forstår,» heter det.

Familien oppfordrer myndighetene til å gjennomføre en «objektiv og grundig» undersøkelse av dødsfallet for å få avgjort om tjenestemenn oppfylte standarder for arrestasjon og forvaring av barn.

Avviser ansvar

Familien i Guatemala forteller at faren bestemte seg for å migrere sammen med datteren for å tjene penger som han kunne sende hjem. Moren og tre søsken ble værende i San Antonio Secortez, en landsby med 420 innbyggere.

Den amerikanske toll- og grensekontrollen (CBP) tilbakeviser at de er ansvarlige for det som skjedde. Trump-administrasjonen har også nektet for å være ansvarlig for jentas død, ifølge Washington Post.

På spørsmål fra en reporter svarte en talsmann i Det hvite hus, Hogan Gidley:

«Tar administrasjonen ansvar for at en forelder drar med et barn gjennom hele Mexico for å komme til dette landet? Nei.»