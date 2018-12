Trump-utvalg foreslår flere våpen for å gjøre skoler tryggere

Utvalget, som er oppnevnt av president Donald Trump, ledes av utdanningsminister Betsy DeVos og ble nedsatt etter skolemassakren i Parkland i Florida i februar. En tenåring, som var tidligere elev ved skolen, drepte 17 personer.

I sin 180 sider lange rapport avviser Den føderale kommisjonen for skolesikkerhet forslaget om å heve aldersgrensen for kjøp av våpen. Det begrunnes med at de fleste som står bak skoleskytinger får tak i våpen fra familiemedlemmer eller venner.

«Respondere på vold»

I stedet foreslås det at ansatte ved skolen kan være væpnet, til og med lærere, «for på den måten å effektivt og umiddelbart å kunne respondere på vold».

Dette vil være spesielt gunstig i distrikter der skolene ligger slik til at det kan ta tid før politiet kommer fram, heter det i rapporten. Det anbefales videre å se på muligheten for å ansette tidligere ansatte i politiet eller militærveteraner til å bidra.

Vil fjerne Obama-anbefaling

Rapporten har også forslag om å fjerne retningslinjer innført av Trumps forgjenger Barack Obama. Blant annet vil de ha vekk Obamas 2014-anbefaling om å finne alternativer til strenge disiplinærtiltak som utvisning og gjensitting. Den nye kommisjonen mener dette har hatt en svært negativ effekt på skoledisiplin og sikkerhet.

Borgerrettighetsorganisasjonen American Civil Liberties Union fordømmer forslaget.

Flere enn 219.000 elever i USA har vært berørt av skoleskytinger siden massakren på Columbine High School i april 1999, ifølge Washington Post.