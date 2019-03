Flere mistenkelige pakker funnet i London de siste dagene

Pakken ble oppdaget onsdag ettermiddag, og politiet skriver på Twitter at eksperter ble sendt til stedet for å undersøke innholdet. Kort tid etter meldte politiet at innholdet i pakken ikke var farlig.

Tidligere på onsdagen ble det meldt om funn av mistenkelige pakker ved universitetene i Essex og i Glasgow.

Pakken i Glasgow ble destruert i en kontrollert eksplosjon, mens eksperter fortsatt undersøkte pakken i Essex onsdag ettermiddag.

Politiet er ekstra på vakt etter at det tirsdag ble funnet tre små brevbomber i London. Sprengladningen i den ene pakken gikk av og startet en liten brann da brevet ble åpnet, men ingen personer kom til skade. De to andre pakkene ble ikke åpnet før politiet kom til stedet.

Hendelsene etterforskes som mulige terrorhendelser, men politiet vet fortsatt ikke hvem som står bak. De tre brevbombene ble alle postlagt i Irland.

Det er ikke kjent om onsdagens mistenkelige pakker har sammenheng med brevbombene som ble funnet tirsdag.