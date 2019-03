Retten i Solna fant tilstrekkelig bevis for at mannen har skaffet til veie rundt 500 kilo kjemikalier, samt kniver, gassmasker og annet utstyr som skulle brukes til å produsere bomber.

To andre som også var tiltalt for å planlegge terrorvirksomhet, ble imidlertid løslatt, og advokaten til en av dem tolker dette som at de er frikjent for anklagen.

Det er gått ti måneder siden politiet gikk til aksjon mot en leilighet i Akalla i Stockholm og en annen i Strömstad og pågrep seks menn. Tre ble tiltalt for terrorplanlegging, og alle seks for finansiering av terror ved å ha sendt penger til IS.

To løslatt tidlig

To av de seks som var tiltalt for finansiering av terrorvirksomhet, ble tidligere løslatt da retten ikke anså at de kunne sitte i varetekt lenger.

Alle seks er fra Usbekistan og Kirgisistan og er fast bosatt i Sverige.

Påtalemyndigheten mener terrorplanen kunne påført Sverige stor skade dersom den var blitt satt ut i livet.

Chattet om angrep

Ifølge tiltalen har de seks mennene chattet jevnlig med hverandre om de påståtte lovbruddene. Påtalemyndigheten viste blant annet til en mengde chattesamtaler og søk på internett som styrket påstanden om at minst tre av de tiltalte planla å begå terrorangrep, samt at de hadde en eller annen form for tilknytning til IS.

Ifølge påtalemyndigheten er det også forbindelser mellom det planlagte terrorangrepet og flere bilder av steder i og rundt Stockholm som en av de tiltalte har lagt ut på Instagram.

Minst én av de tiltalte skal også ha hatt kontakt med Rakhmat Akilov, som er dømt til fengsel på livstid for terrorangrepet i Stockholm i 2017.