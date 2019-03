Det er tre dager siden New Zealand ble rammet av det som skal være det dødeligste terrorangrepet i landets historie. 50 personer mistet livet da en person skjøt rundt seg i to moskeer i byen Christchurch. Rundt 50 personer ble skadet, og for flere av dem er tilstanden fremdeles kritisk mandag morgen.

Ofrene er ikke begravet, men angrepet er allerede i ferd med å få tunge politiske og juridiske konsekvenser. Nå melder landets regjering at nye våpenlover er i anmarsj. Det melder det velrenommerte nyhetsnettstedet Stuff på New Zealand.

– Vi har fattet en beslutning som vi står samlet bak, sier statsminister Jacinda Ardern i en pressekonferanse mandag.

NTB scanpix

Nye lover innen ti dager

Statsministeren forklarer at beslutningen om våpenlovene skal presenteres for offentligheten før regjeringens neste møte førstkommende mandag.

– Det betyr at innen ti dager etter dette forferdelige terroristangrepet, vil vi ha kunngjort endringer i våpenloven som vil gjøre vårt samfunn tryggere, sier Ardern.

Det ventes at de nye våpenlovene vil innebære en innstramming av tilgang til enkelte våpen, særlig halvautomatiske skytevåpen.

Få timer etter angrepet var et faktum, tok statsministeren til orde for at våpenlovene skulle revideres.

– Folket vårt spør seg hvorfor det er mulig å kjøpe halvautomatiske våpen i New Zealand. Det er et riktig spørsmål å stille, sier Ardern.

Fakta: New Zealands våpenlover Aldersgrensen for å eie et skytevåpen er 16 år. For halvautomatiske skytevåpen er aldersgrensen 18 år.

Det finnes omtrent 1,5 millioner privateide våpen i landet.

Alle våpeneiere må ha tillatelse, men de aller fleste våpen trenger likevel ikke registreres. På internasjonal basis er dette sjeldent.

Halvautomatiske våpen skal registreres. Kritikere har gjentatte ganger påpekt smutthull i loven som gjør at mange kommer unna med ikke å registrere våpnene skikkelig.

Den som søker om å få en våpenlisens, må gjennom en bakgrunnssjekk som omfatter både kriminelt rulleblad og medisinske rapporter.

En person som har våpenlisens, kan kjøpe så mange våpen han eller hun vil. Kilde: BBC

Gjerningsmann eide fem våpen

Mannen som er siktet for terrorangrepet, den 28 år gamle australieren Brenton Tarrant, skal ifølge lokale myndigheter ha handlet alene da han gjennomførte et angrep på to moskeer i byen Christchurch på New Zealand.

New Zealands politisjef, Mike Bush, poengterer at politiet ikke utelukker at gjerningsmannen kan ha fått støtte fra andre.

Etter angrepet er det blitt klart at den siktede hadde våpenlisens og eide fem våpen.

Ifølge lokal presse har en våpenselger på New Zealand bekreftet at Tarrant har kjøpt våpen fra butikken Gun City på nett. Det halvautomatiske våpenet som ble brukt under angrepet, skal imidlertid ikke ha vært kjøpt her.

I et pressemøte med lokal og internasjonal presse forklarer våpenselgeren David Tipple at Tarrant kjøpte våpen i tre eller fire omganger.

– Vi la ikke merke til noe spesielt ved ham. Han var en fersk våpenkjøper med ny våpenlisens, sier Tipple.

Vincent Yu / AP / NTB scanpix

Staten betaler for begravelsene

Foruten nye våpenlover har statsministeren satt i gang en rekke tiltak for å hjelpe dem som er direkte rammet av terrorangrepet.

Ardern kunngjorde mandag en gransking av landets etterretnings- og overvåkingstjeneste.

Søndag kveld uttalte statsministeren at staten skal betale for de 50 begravelsene som nå er forestående. Dette gjelder uavhengig av ofrenes status som migrant eller ikke-migrant. Det skriver CBS News.

– Innvandringsstatus er ikke en relevant faktor her. Hendelsen skjedde på New Zealand, og derfor får familien et beløp for å dekke begravelsen, sier Ardern.

Vincent Yu, AP / NTB scanpix

Siktet for ett drap

Den 28 år gamle gjerningspersonen ble pågrepet like etter fredagens angrep. Angrepene skjedde henholdsvis i Al Noor moské og Linwood moské.

Foreløpig er han kun siktet for ett drap, men siktelsen kommer til å bli utvidet.

Han ble lørdag varetektsfengslet i tre uker.