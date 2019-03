Gule vester plyndret butikker i Paris

Det er snart lunsj i Paris, men på denne lørdagen i den franske hovedstaden er det mange som ikke har tenkt å ta seg en pause.

– Kast Macron! Han er en dritt!

Kampropene tiltar i styrke og intensitet. Dette er den 18. lørdagen de gule vester som samler seg, men i dag har de på forhånd lovet at de skal være ekstra mange, ekstra sterke. 16. mars markerer nemlig avslutningen av den nasjonale debatten president Emmanuel Macron satte i gang før jul. Over hele Paris skulle det settes i gang et stort arbeid for å belyse landets problemer.

Ultimatum til Macron

De gule vestene, som startet som et opprør mot høye bensinpriser og skatter, er ikke imponert. De kaller lørdagens demonstrasjon et «ultimatum» til Macron. Gi oss mer, ellers ...

Plutselig kastes et rødt brannbluss mot en av sidegatene. Der står det politi, tett i tett. Så et nytt bluss, samme vei før det høres et enormt smell. Aftenpostens reportere på stedet klarer så ikke å si hva som deretter nøyaktig skjer bortsett fra at mange demonstranter begynner å løpe fra Triumfbuen, det daler gasspatroner ned på gaten og luften blir nærmest umulig å puste i.

Boss butikk vandalisert

En Boss-butikk og gourmetrestauranten Fouquet's var blant lokalene som ble vandalisert da grupper med maskerte demonstranter angrep politiet med steiner.

Politiet svarte med vannkanoner og tåregass, men greide ikke å spre de mest radikale demonstrantene som bygde opp brennende sperringer i gatene.

PHILIPPE WOJAZER / Reuters /NTB scanpix

Bil i brann

Et annet sted i byen ble en bil satt i brann.

Ifølge politiet ble 31 personer pågrepet på morgenen, og det ble satt inn ekstra politimannskaper i tilfelle fremmøtet skulle bli større enn de siste helgene.