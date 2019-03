«Det er det de vil du skal tro.»

Det var svaret Ethan Lindenberger fikk fra moren da han konfronterte henne med informasjon om at vaksiner ikke er farlige. Tirsdag fortalte Lindenberger under en høring i Senatet om sin kamp mot moren for å få tatt vaksine. Han forsøkte også å gi et innblikk i hvordan vaksinemotstanderne tenker.