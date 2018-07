Boris Johnson trekker seg som britisk utenriksminister

Saken oppdates.

Avgangen til Boris Johnson ble bekreftet av statsministerens kontor mandag ettermiddag.

Denne kommer i kjølvannet av avgangen til David Davis. Han har vært brexit-minister siden folkeavstemningen for to år siden, og trakk seg søndag kveld fordi han er uenig med statsminister Theresa May om veien videre i brexit-forhandlingene. Også Davis viseminister, Steve Baker trakk seg på mandag.

Davis sendte sitt avskjedsbrev til statsministeren søndag, bare to dager etter at den dypt splittede britiske regjeringen i et 12 timer langt møte på statsministerens landsted Chequers ble enige om en myk brexitvariant. I sitt avskjedsbrev skriver Davis at han mener den nye EU-strategien gjør det «mindre og mindre trolig» at Storbritannia vil forlate tollunionen og EUs indre marked.

Det er nå bare ni måneder til Storbritannia skal forlate EU

Skal ha vært sterkt uenig

Ifølge The Daily Mail og andre medier skal Johnson ha gått sterkt ut mot Mays myke brexit under møtet fredag. Han skal blant annet sagt at å måtte forsvare forslaget var som å «polere en bæsj».

Angrepet skal ha kommet bare timer etter at May skal ha gjeninnført kollektivt ansvar for regjeringen, og gjort det klart at regjeringsmedlemmer som ikke støttet opp om en myk brexit offentlig, men fremmet sitt eget syn ville bli sparket.

Boris Johnson var en av de fremste forkjemperene for brexit, og flere spår at hans avgang vil kunne skape mer usikkerhet rundt Theresa May.

Ifølge en talsmann for regjeringen vil Johnsons etterfølger som utenriksminister være på plass svært snart.