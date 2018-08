Det er litt før klokken 16.00 en varm ettermiddag i den greske havnebyen Patras. Noen titall afghanere gjør seg klar til «angrep» på havneområdet i byen. De har bundet flasker med vann på ryggen. Det de trenger for å overleve et døgn oppå akslingen til et vogntog. En potensielt livsfarlig reise. Alt for å nå drømmen om et bedre liv i Europa.

– Angrip, roper menneskesmuglerne, og et titall afghanere hopper over gjerdet og løper mot vogntogene som står radet opp inne på havneområdet. En av smuglerne blir med migrantene over gjerdet, mens de andre blir stående igjen utenfor.