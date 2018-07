Trump refererte flere konspirasjonsteorier i Helsingfors. Felles for dem er at de frikjenner Russland.

Da president Trump ble spurt om han trodde på Putin eller på amerikansk etterretningstjeneste når det gjaldt innblanding i valget, begynte hans svaret sitt sånn:

– La meg si at vi har to tanker. Det finnes grupper som lurer på hvorfor FBI aldri tok serveren. Hvorfor har de ikke tatt serveren? Hvorfor ble FBI fortalt at de måtte forlate kontoret til The Democratic National Committe?

For mange må dette ha fremstått som komplett uforståelig. Men for dem som ser på Fox News daglig, hører på konservative radiokanaler eller leser andre Trump-vennlige medier, er dette velkjente tema.

Trump holdt tre pressekonferanser i løpet av Europaturen. Presidenten gjorde sine velkjente verbale krumspring i alle tre, men seansen i Helsingfors skiller seg ut. Der henviste Trump nesten konstant til saker som dominerer Fox News, men som vil være ukjente for de fleste som ikke ser mye på Trumps favorittkanal.

Det stormet mot presidenten i et døgn etter den oppsiktsvekkende pressekonferansen: Nå sier Trump at han glemte ett ord.

Tette bånd til Fox News

Fox News er en viktig informasjonskilde for presidenten. Ofte kommer Twitter-meldingene med direkte referanser til kanalens dekning. Han snakker også privat med noen av kanalens kommentatorer og programledere. Etter pressekonferansen i Helsingfors ga Trump to intervjuer – begge til Fox News-profiler.

Richard Drew / AP / NTB scanpix

Presidentens kommentarer til mediene i Helsingfors har kastet Det hvite hus ut i en dyp krise. Svarene hans er preget av teoriene som dominerer i Fox-universet. Disse går ut på at det egentlig ikke er noen russisk innblanding. I stedet er det demokratene selv eller aktører i det amerikanske byråkratiet – den såkalte «dype staten» – som vil ødelegge for Trump.

Presidenten har sendt ut utallige Twitter-meldinger der han gjentar disse anklagene. Han kaller etterforskningen for en «heksejakt» og påstår at alt er diktet opp som en unnskyldning fra Demokratene for at de tapte valget.

Flere republikanere i Kongressen, spesielt i Representantenes hus, har dessuten brukt mye tid og ressurser på å etterforske påstandene – uten å finne bevis på at de er sanne.

Her er en forklaring på Trumps uttalelser:

«The Server»

Trump nevner «serveren» flere ganger. «Hvor er serveren? Hva sier serveren?» spør presidenten under pressekonferansen.

Dette henviser til dataserveren til en av organisasjonene som var offer for det FBI og CIA mener var russisk hacking: The Democratic National Committe (DNC).

Russerne stjal tusenvis av e-poster fra organisasjonen og publiserte dem. Under etterforskningen av hackingen ville imidlertid ikke DNC overlevere sine dataservere til FBI. De ble i stedet undersøkt av et privat firma, og FBI fikk en kopi. Dette har fått stor oppmerksomhet i konservative medier, deriblant Fox News. Temaet ble nylig blitt tatt opp i høringer i Kongressen.

Trump skrev på Twitter i slutten av juni at dette er bevis på at «alt er en stor demokratisk SVINDEL!».

...Why did Democratic National Committee turn down the DHS offer to protect against hacks (long prior to election). It's all a big Dem HOAX! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2017

The Pakistani Gentleman

«Hva skjedde med serveren til den pakistanske gentlemanen?» spør Trump.

Trump refererer her til en populær teori i konservative medier om at det kan ha vært en ansatt hos demokratene som står bak hackingen, i stedet for Russland. Den pakistanskfødte amerikaneren Imran Awan var IT-assistent for flere demokrater i Kongressen, inkludert tidligere partisekretær Debbie Wasserman Schultz. Awan og hans medarbeidere ble utestengt fra Kongressens IT-system etter at det ble oppdaget brudd på sikkerhetsrutinene. Han og hans kone ble senere tiltalt for svindel for andre forhold, og inngikk en forliksavtale med påtalemyndigheten.

Konservative medier har imidlertid spekulert i at Awan var involvert i langt mer alvorlige forhold, inkludert spionasje. Trump-venn Sean Hannity la frem en teori om at det var Awan, og ikke Russland, som var kilden til e-postene Wikileaks senere publiserte. Det er altså dette Trump snakker om på pressekonferansen.

Påtalemyndigheten avviste teoriene spesifikt i teksten til forliket i juni. Forrige uke tiltalte spesialetterforsker Mueller tolv navngitte personer i den russiske etterretningsorganisasjonen GRU for hackingen.

Our Justice Department must not let Awan & Debbie Wasserman Schultz off the hook. The Democrat I.T. scandal is a key to much of the corruption we see today. They want to make a “plea deal” to hide what is on their Server. Where is Server? Really bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2018

Peter Strzok og Lisa Page

«Enhver som så Peter Strzok vitne de siste dagene (...) det var en skam for FBI, og en skam for landet vårt. Og du vil si at det er en komplett heksejakt.»

Slik avsluttet Trump pressekonferansen i Helsingfors. Peter Strzok er en FBI-agent som hadde ansvar for etterforskningen av både Hillary Clintons e-postsak og senere Russlands innblanding i det amerikanske valget.

Strzok hadde en affære med FBI-advokaten Lisa Page. Han kom med sterk kritikk av Donald Trumps kandidatur i tekstmeldinger han sendte henne under valgkampen. Da spesialetterforsker Mueller ble klar over meldingene, tok han Strzok av saken.

Tekstmeldingene kom frem i en internrapport fra justisdepartementet, og de er blitt omtalt av Fox News daglig i nesten et år. I forrige uke vitnet Strzok i Representantenes hus, der han ble hudflettet av republikanere. Bortsett fra innholdet i tekstmeldingene har det ikke kommet frem noe bevis for at Strzok lot seg påvirke av sin politiske overbevisning.

Presidenten og mange republikanere mener imidlertid meldingene indikerer at etterforskningen ikke er nøytral, men politisk motivert.

NYHETSANALYSE: Mens Trump satt på flyet hjem, friket USA ut. Toppmøtet ble Trumps verste dag som president.

Richard Drew / AP / NTB scanpix

Hillary Clintons e-poster

«Hva skjedde med Hillary Clintons e-poster? 33.000 e-poster er borte, søkk borte. Jeg tror ikke de ville forsvunnet så lett i Russland.»

Clinton ble etterforsket av FBI fordi det kom frem at hun som utenriksminister hadde brukt en privat server og adresse til e-post, i stedet for den offentlige kontoen til utenriksdepartementet. Clinton ble ikke tiltalt, men fikk skarp kritikk fra daværende FBI-sjef James Comey.

33.000 e-poster hadde blitt slettet da byrået fikk serveren til granskning. Clinton sa disse e-postene var av privat karakter. Trump tok opp e-postene i samme kontekst som punktene over, altså som alternative teorier til at det var russerne som sto bak.

...in the Hillary Clinton Campaign where she deleted 33,000 Emails, got $145,000,000 while Secretary of State, paid McCabes wife $700,000 (and got off the FBI hook along with Terry M) and so much more. Republicans and real Americans should start getting tough on this Scam. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 20, 2018

«Det kan også være andre»

Det Trump sa i Helsingfors, er ikke noe annet enn de teoriene og anklagene han og mange av hans støttespillere har fremmet mange ganger: i intervjuer, på folkemøter og på Twitter.

Likevel reagerte mange på at det ble sagt på fremmed grunn, stående ved siden av den russiske presidenten. Vel hjemme i Det hvite hus måtte Trump tirsdag forsøke å demme opp for kritikken. Presidenten slo fast at han stoler på etterretningens konklusjoner om at det er Russland som står bak. Men presidenten kunne ikke dy seg fra å ta en liten avstikker fra manus.

– Det kan også ha vært noen andre. Det er mange folk der ute.

