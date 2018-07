12 russiske etterretningsagenter tiltalt for å ha hacket det demokratiske partiet

Fredag ble tolv russere tiltalt i spesialetterforsker Robert Muellers gransking av Russlands innblanding i det amerikanske valget i 2016.

12 navngitte ansatte i den russiske militæretterretningen GRU er blant annet tiltalt for å ha hacket seg inn i nettverkene til Hillary Clintons valgkampapparat og Det demokratiske partiet.

Dermed har Mueller-etterforskningen for første gang knyttet innblandingen i valget direkte til Kreml.

De stjålne e-postene ble så lagt ut på internett via pseudonymene DCLeaks, som utga seg for å være amerikanske åpenhetsaktivister, og Guccifer 2.0, som hevdet å være en hacker fra Romania.

Hackerne fikk også tak i personinfo om en halv million amerikanske velgere, ifølge visejustisminister Rod Rosenstein.

Leah Millis / Reuters / NTB scanpix

Offentliggjort mens Trump besøkte dronningen

Tiltalene ble offentliggjort samtidig som president Donald Trump og dronning Elizabeth av Storbritannia inspiserte den britiske monarkens garde i Windsor Castle utenfor London. Mandag skal Trump ha et toppmøte med Vladimir Putin i Helsinki.

Visejustisminister Rosenstein sier på en pressekonferanse fredag ettermiddag at russerne stjal dokumenter fra dataserverne til Det demokratiske partiet med den intensjon om å sabotere Clintons kampanje.

Tre av Trumps tidligere valgkampmedarbeidere er allerede tiltalt i Muellers etterforskning. Etterforskningen omfatter nå mer enn 100 tiltalepunkter mot 32 forskjellige personer. Fjorten russere, hovedparten fra såkalte «trollfarmer», har tidligere blitt tiltalt.

En viktig detalj som kom frem i dagens tiltale er at en kandidat som stilte til Kongressvalg i 2016, skal ha spurt russernes pseudonym Guccifer 2.0 om stjålne dokumenter fra demokratene. Disse skal kandidaten ha fått tilgang til, men det ble ikke oppgitt navnet på personen det dreier seg om.

Matt Dunham / AP / NTB scanpix

Vil ha Putin-møte avlyst

Senatets minoritetsleder Chuck Schumer skriver på Twitter at Trump bør avlyse Putinmøtet umiddelbart.

– Avlys møtet. Nå! skriver Schumer.

Cancel the Putin meeting. Now. https://t.co/SqdhVDafH7 — Chuck Schumer (@SenSchumer) July 13, 2018

Tidligere på fredagen kalte president Trump Mueller-etterforskningen for en «heksejakt» under en pressekonferanse med den britiske statsministeren Theresa May.

Rosenstein sa at presidenten er blitt briefet om tiltalene.

– Det er viktig at presidenten er informert. Han skal ta viktige avgjørelser for landet vårt, sa Rosenstein på tampen av pressekonferansen.

Rosenstein ble også spurt om timingen av tiltalene, som altså kommer tre dager før Trump skal møte den russiske presidenten. Disse tiltalene knytter valginnblandingen direkte til Putin og Kreml, og legger frem bevis for at den russiske staten var involvert. Spørsmålet er om Trump vil legge frem de nye bevisene i møtet med Putin.

I løpet av Europabesøket har Trump flere ganger bekreftet at han vil ta opp problemstillingen med sin russiske motpart.

USA-ekspert: Vil ikke ha store konsekvenser for toppmøtet

USA-ekspert og førsteamanuensis ved Bjørknes høyskole, Hilde Restad, mener tiltalene er en forventet utvikling i Muellers etterforskning.

– Dette viser at Mueller tar dette steg for steg. Dette styrker nok en gang konklusjonen om at Russland prøvde å påvirke den amerikanske valgkampanjen. Spørsmålet blir nå om man klarer å koble dette til amerikanere og flere av Trumps valgkampmedarbeidere.

Restad mener utviklingen ikke nødvendigvis vil ha så stor betydning for Trumps møte med Putin.

– Dette vil nok ikke ha betydelige konsekvenser for agendaen. Som Rosenstein bekreftet, så har Trump visst om dette en stund. Uttalelsene hans den siste tiden tyder likevel ikke på at han har planer om å presse Putin på temaet noe særlig, mener hun.

USA-eksperten poengterer at Trump også stadig går frem og tilbake på om han tror på amerikansk etterretningstjenesters konklusjon om Russlands påvirkning av presidentvalget.

De store politiske konsekvensene vil derfor utebli, som de har gjort i stor grad helt siden Trump inntok Det hvite hus, mener hun.

– I et hvilket som helst annet politisk år ville dette vært en svært dramatisk utvikling for styremaktene i landet. Men ingenting har vært normalt siden 2016, og dette føyer seg bare inn i rekken.