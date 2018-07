Sikkerhetsminister Kirstjen Nielsen sa lørdag på en konferanse i Philadelphia at det ikke er funnet noen tegn på at Russland vil utsette mellomvalget til høsten for cyberangrep i samme skala som i 2016.

President Donald Trump har ikke sagt at russerne angrep valget sist, og russerne har selv avvist alle anklager. Mandag møter Trump Putin i Helsingfors og har lovet å ta opp saken med ham.

Men Nielsen sier at tiltalen fredag mot tolv russiske etterretningstjenestemenn viser at USA ikke vil tolerere noen innblanding. Hun sa på konferansen at det er kommet etterretningsrapporter om at russerne bruker sosiale medier for å forsøke å så splid blant amerikanerne.

Tiltalen som ble offentliggjort fredag, går ut på at de tolv russerne hacket demokratenes e-poster under valgkampen i 2016.

Visejustisminister Rod Rosenstein sa fredag at russerne hadde hacket valgsystemet og stjålet informasjon om en halv million velgere.