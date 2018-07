Trump selv tvitret at han håpet å komme seg ut på golfbanen for å mosjonere litt før møtet med president Vladimir Putin i Helsingfors mandag. Presidenten og hans følge tilbringer helgen på det luksuriøse golfhotellet Turnberry sørvest for Glasgow.

– Jeg har kommet til Skottland og skal tilbringe to dager på Trump Turnberry i møter, på telefonen og forhåpentlig på golfbanen. Været er fantastisk, og dette stedet er utrolig, tvitret presidenten.

Skotsk politik jakter på Greenpeace-paraglider som fløy over goldbanen der presidenten spilte fredag kveld.

Andrew Yates / Reuters / NTB scanpix

En kvart million demonstrerte i London

Han kostet også på seg en twittermelding om at tallet på arbeidsplasser er på et rekordhøyt nivå, «og det før vi har fått ordnet opp i de verste handelsavtalene og betingelsene som noen regjering har sett. Dette skjer nå!»

Den store markeringen i Edinburgh samler vanlige folk, politiske aktivister og antifascistiske grupper av mange slag. Hjemmelagde flagg og bannere blafret i vinden mens prosesjonen nærmet seg det amerikanske konsulatet, for anledningen beskyttet av store sikkerhetsmannskaper.

Peter Morrison / TT Nyhetsbyrån / NTB scanpix

Markeringen i Edinburgh kommer dagen etter at så mange som en kvart million mennesker marsjerte i Londons gater for å vise sin misnøye med den politikken Trump fører, særlig på områder som klima og innvandring.

Den skotske førsteminister, den innbitte Trump-kritikeren Nicola Sturgeon, nektet å møte ham på flyplassen. Den jobben var det den britiske regjeringens Skottlandsminister som fikk. Trump snakker ofte om sitt spesielle forhold til Skottland, der hans mor ble født.