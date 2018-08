Nyheten om at Michael Cohen, president Donald Trumps tidligere advokat, tilstår brudd på lovene om valgkampfinansiering, har slått ned som en bombe.

Mange kommentatorer mener tirsdagen kan ha vært Trumps verste dag som president. De som ønsker å stille Trump for riksrett, har fått vann på mølla.

Cohen har blant annet tilstått å ha betalt store pengebeløp til pornostjernen Stormy Daniels og tidligere Playboy-modell Karen McDougal i valgkampen på vegne av presidentkandidaten. Hensikten skulle være å få dem til å holde munn om affærer med Trump – såkalte hysjpenger.

Slike hysjpenger er ikke nødvendigvis ulovlige. Problemet er at pengene regnes som valgkampstøtte fra Cohen til Trump. En person kan gi maksimalt 5400 dollar i valgstøtte til en presidentkandidat. Stormy Daniels fikk rett før presidentvalget 130.000 dollar.

Teflon-president

Det som er kommet frem så langt, vil neppe få politiske konsekvenser for Trump, mener USA-eksperter Aftenposten har snakket med.

– Dette er et relativt mindre alvorlig lovbrudd hva gjelder konsekvensene for presidenten, noe som utløser en bot, ikke riksrett, sier Hilmar Langhelle Mjelde fra Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen.

Han peker på at man ikke kan straffeforfølge en sittende president, men at Kongressen kan stille ham for riksrett.

– Denne saken er ikke isolert nok til å starte en riksrett. Jeg tror heller ikke demokratene vil våge det – vi snakker her om potensielt å annullere 2016-valget.

Riksrett er ment for alvorlig maktmisbruk og kriminalitet utført av en sittende president, ikke en presidentkandidat, fremholder Rokkan-forskeren.

Stabil oppslutning

Det siste året har andelen amerikanere som mener at presidenten gjør en god jobb, holdt seg stabilt på 41–42 prosent.

– Over lengre tid har Trump vist seg å være immun mot skandaler og bråk. Jeg tror derfor ikke denne saken vil få noen umiddelbare konsekvenser, sier USA-ekspert og kommentator i Minerva, Jan Arild Snoen.

Mye tyder på at demokratene får flertall i Representantenes hus etter mellomvalget i november, og de kan da starte prosessen med riksrett. For at presidenten skal bli felt, må imidlertid mange republikanere i Senatet også stemme for. Der kreves det to tredjedels flertall.

Men republikanerne fortsetter å støtte Trump, til tross for mulig lovbrudd. Snoen peker på at man må skille mellom Russlandsforbindelser og utroskap.

– Det er nok større toleranse for at han muligens har betalt en elskerinne for å holde kjeft i valgkampen enn det ville være hvis det ble dokumentert at han har samarbeidet med russiske myndigheter.

Snoen peker på at Trump har sterk oppslutning på grasrota, og partiet derfor vil slutte opp om presidenten så lenge han ikke bidrar til å dra ned partiet eller ødelegge for enkeltkandidaters mulighet for å bli valgt.

– Republikanerne frykter at de ville støte fra seg Trump-tilhengerne hvis de dolker ham i ryggen, sier Snoen.

Forskjellig virkelighetsforståelse

Mjelde fremholder at republikanerne og Trump-velgerne ser helt annerledes på denne saken.

– Det mediene og opposisjonen ser på som ubestridelig og en krise, ser republikanerne annerledes på og bryr seg ikke om. Folk er uenige om hva som er sant og hva som spiller en rolle.

Folk avviser informasjon som går mot deres forhåndsoppfatninger.

– Det vet vi fra 60 år med statsvitenskap. Følelser kommer som regel før fakta.

Politisk selvmord å kritisere Trump

Geir Lundestad påpeker at Trump har overveldende tilslutning blant sine egne. De få som markerer avstand, er personer som skal ut av politikken.

– Ingen vil forlate skuta på dette tidspunkt. Det kan være politisk selvmord, sier Lundestad, historiker og tidligere Nobel-direktør.

Hvis noen signaliserer motstand, er Trump rask til å støtte motkandidater, minner han om.

Lundestad tror ikke partifellene svikter Trump med mindre usikkerheten brer seg om gjenvalg i 2020.

– Samtidig har jo demokratene gjort sitt beste for å bidra til kaoset med et enormt antall personer som har erklært eller nesten erklært at de er kandidater i 2020, sier han.

Han fremholder at Trump også blant religiøse konservative beholder en sterk stilling.

– I prinsippet er jo ikke dette en gruppe som vil støtte en president med Trumps moralske levnet, men for dem er det nå en ting som betyr noe. Det er å få en ny høyesterett med en ny politikk, særlig i abortsaken, sier han.

Første skritt mot riksrett?

Juridiske eksperter og sentrale republikanere som amerikanske medier har intervjuet, tror imidlertid at Cohens tilståelse kan være første skrittet på veien mot en riksrettssak. De peker på at når Cohen samarbeider med etterforskerne, kan det føre til nye avsløringer, skriver Axios.

Cohens advokat sa onsdag at klienten hans har informasjon om hacking og en «konspirasjon for å korrumpere 2016-valget, og at Cohen vil dele denne informasjonen med spesialetterforsker Robert Mueller, ifølge Bloomberg.

Den tidligere FBI-direktør leder granskningen av anklagene om russisk innblanding i sist presidentvalg.

John Dean var øverste juridiske rådgiver for tidligere president Richard Nixon i Det hvite hus. Han endte opp med å vitne mot Nixon, noe som bidro til Nixons fall. Dean var ikke nådig mot Trump onsdag.

– Jeg tror at vi kan slå fast i dag at vi har en kriminell president, og det er historisk.