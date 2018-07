Et 20 kilometer bredt vannreservoar ligger under et 1,5 kilometer tykt islag, ifølge de italienske forskerne som har publisert studien i det amerikanske tidsskriftet Science onsdag.

Forskerne har analysert radarsignaler samlet inn fra sørpolen av Mars av det europeiske romfartsorganet ESAs romfartøy Mars Express. Det skal dreie seg om de største flytende vannmassene noen gang funnet på planeten.

Forskerne kan imidlertid ikke helt fastslå om det dreier seg om en sjø eller bare et lag med slam. Vann er en forutsetning for liv. Forskere har lenge forsøkt å bevise at substansen finnes på Mars.

Den røde planeten er i dag kald, øde og tørr, men i fortiden var den varm og våt. For anslagsvis 3,6 milliarder år siden hadde planeten store mengder flytende vann og innsjøer, ifølge forskere.